Sakaryaspor Play-off Finalini Garantileyemedi - Son Dakika
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Spor

Sakaryaspor Play-off Finalini Garantileyemedi

Sakaryaspor Play-off Finalini Garantileyemedi

Trendyol 1. Lig'de 33. hafta mücadelelerinde sahasında Tuzlaspor'a 2-0 kaybeden Sakaryaspor, play-off finalini garantileme şansını kullanamadı. Ligde küme düşecek son takım, 34. hafta maçlarının ardından belli olacak. Sakaryaspor, Bodrumspor, Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor'un ardından play-off mücadelesi verecek son takım da haftaya netleşecek. 50 puanı bulunan Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Boluspor, play-off için mücadele eden ekipler. 3 ekip küme düşme adayı durumunda. Bitexen Giresunspor ve Altay'ın ardından küme düşecek son takım, ligin son haftasında oynanacak karşılaşmalarla belirlenecek. 37 puanı bulunan Tuzlaspor, 36 puanlı Adanaspor ve 35 puanlı ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, son hafta öncesinde küme düşme tehlikesi yaşıyor.

05.05.2024 20:09
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Trendyol 1. Lig'de 33. hafta mücadelelerinde sahasında Tuzlaspor'a 2-0 kaybeden Sakaryaspor, play-off finalini garantileme şansını kullanamadı. Ligde küme düşecek son takım, 34. hafta maçlarının ardından belli olacak.

Sakaryaspor, Bodrumspor, Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor'un ardından play-off mücadelesi verecek son takım da haftaya netleşecek.

50 puanı bulunan Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Boluspor, play-off için mücadele eden ekipler.

3 ekip küme düşme adayı durumunda

Bitexen Giresunspor ve Altay'ın ardından küme düşecek son takım, ligin son haftasında oynanacak karşılaşmalarla belirlenecek.

37 puanı bulunan Tuzlaspor, 36 puanlı Adanaspor ve 35 puanlı ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, son hafta öncesinde küme düşme tehlikesi yaşıyor.

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 33. hafta mücadelelerinin ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMOGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR33233773314272
2.GÖZTEPE33216659194069
3.SAKARYASPOR33169848351357
4.BODRUM FK331511742212156
5.AHLATCI ÇORUM FK33168954342056
6.KOCAELİSPOR33167104839955
7.TEKSÜT BANDIRMASPOR331311949311850
8.GENÇLERBİRLİĞİ33131193832650
9.BOLUSPOR33148113134-350
10.ERZURUMSPOR FK331211103030044
11.MANİSA FK33913114038240
12.ÜMRANİYESPOR33117153846-840
13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ33109143342-939
14.TUZLASPOR33910143446-1237
15.ADANASPOR33106172745-1836
16.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR33811143037-735
17.ALTAY3353251575-609
18.BITEXEN GİRESUNSPOR3324271569-547
Not: Altay'ın 9 puanı, Erzurumspor FK ve Bitexen Giresunspor'un 3'er puanı silinmiştir.

34. haftanın programı

Trendyol 1. Lig'de 34. hafta programı şu şekilde:

Kocaelispor-Sakaryaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

Göztepe-Bodrum FK (Gürsel Aksel)

Tuzlaspor-Gençlerbirliği (Sancaktepe 15 Temmuz)

Bitexen Giresunspor-Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)

Boluspor-Ahlatcı Çorum FK (Bolu Atatürk)

Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Adana)

Erzurumspor FK- Eyüpspor (Erzurum Kazım Karabekir)

Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor- Manisa FK (11 Nisan)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor Play-off Finalini Garantileyemedi - Son Dakika

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