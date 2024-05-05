Sakaryaspor Play-off Finalini Garantileyemedi

Spor

Trendyol 1. Lig'de 33. hafta mücadelelerinde sahasında Tuzlaspor'a 2-0 kaybeden Sakaryaspor, play-off finalini garantileme şansını kullanamadı. Ligde küme düşecek son takım, 34. hafta maçlarının ardından belli olacak.

Sakaryaspor, Bodrumspor, Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor'un ardından play-off mücadelesi verecek son takım da haftaya netleşecek.

50 puanı bulunan Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Boluspor, play-off için mücadele eden ekipler.

3 ekip küme düşme adayı durumunda

Bitexen Giresunspor ve Altay'ın ardından küme düşecek son takım, ligin son haftasında oynanacak karşılaşmalarla belirlenecek.

37 puanı bulunan Tuzlaspor, 36 puanlı Adanaspor ve 35 puanlı ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, son hafta öncesinde küme düşme tehlikesi yaşıyor.

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 33. hafta mücadelelerinin ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIM O G B M A Y AV P 1.EYÜPSPOR 33 23 3 7 73 31 42 72 2.GÖZTEPE 33 21 6 6 59 19 40 69 3.SAKARYASPOR 33 16 9 8 48 35 13 57 4.BODRUM FK 33 15 11 7 42 21 21 56 5.AHLATCI ÇORUM FK 33 16 8 9 54 34 20 56 6.KOCAELİSPOR 33 16 7 10 48 39 9 55 7.TEKSÜT BANDIRMASPOR 33 13 11 9 49 31 18 50 8.GENÇLERBİRLİĞİ 33 13 11 9 38 32 6 50 9.BOLUSPOR 33 14 8 11 31 34 -3 50 10.ERZURUMSPOR FK 33 12 11 10 30 30 0 44 11.MANİSA FK 33 9 13 11 40 38 2 40 12.ÜMRANİYESPOR 33 11 7 15 38 46 -8 40 13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 33 10 9 14 33 42 -9 39 14.TUZLASPOR 33 9 10 14 34 46 -12 37 15.ADANASPOR 33 10 6 17 27 45 -18 36 16.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR 33 8 11 14 30 37 -7 35 17.ALTAY 33 5 3 25 15 75 -60 9 18.BITEXEN GİRESUNSPOR 33 2 4 27 15 69 -54 7 Not: Altay'ın 9 puanı, Erzurumspor FK ve Bitexen Giresunspor'un 3'er puanı silinmiştir. Not: Altay'ın 9 puanı, Erzurumspor FK ve Bitexen Giresunspor'un 3'er puanı silinmiştir. 34. haftanın programı Trendyol 1. Lig'de 34. hafta programı şu şekilde: Kocaelispor-Sakaryaspor (Yıldız Entegre Kocaeli) Göztepe-Bodrum FK (Gürsel Aksel) Tuzlaspor-Gençlerbirliği (Sancaktepe 15 Temmuz) Bitexen Giresunspor-Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi) Boluspor-Ahlatcı Çorum FK (Bolu Atatürk) Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Adana) Erzurumspor FK- Eyüpspor (Erzurum Kazım Karabekir) Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe) ASTOR Enerji Şanlıurfaspor- Manisa FK (11 Nisan)

Kaynak: AA