Sakaryaspor, Teknik Direktör Sütlü ile Ayrıldı

30.09.2025 15:00  Güncelleme: 15:03
Sakaryaspor, Serhat Sütlü ile yolları ayırdı, takım Sarıyer maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Sakaryaspor, 8 Eylül'de göreve getirdiği teknik direktör Serhat Sütlü ile yollarını ayırdı. Takım hafta sonu oynanacak Sarıyer maçı hazırlıklarını yardımcı antrenörlerin gözetiminde sürdürüyor.

YAPTIĞI KURAL HATASI SONU OLDU

Serhat Sütlü yönetiminde yeşil-siyahlılar, çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sütlü son olarak, 0-0 eşitlikle sonuçlanan Sivasspor maçında 7 yabancı oyuncuyu sahada oynatarak kural hatası yapmıştı.

Türk antrenöre büyük şok! Yaptığı kural hatası sonunu getirdi

Sakaryaspor, hafta sonu oynanacak Sarıyer karşılaşmasının hazırlıklarını yardımcı antrenörler Gürcan Alkan ve Mert Şarbalkan yönetiminde sürdürüyor.

AYNI ANDA 7 YABANCI FUTBOLCUNUN OYNAMASI YASAK

Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre Trendyol 1. Lig'de aynı anda en fazla 6 yabancı oyuncunun sahada bulunmasına izin veriliyor. Bu nedenle Sakaryaspor'un maçı 7 yabancıyla tamamlaması kural ihlali anlamına geliyor. Kural hatasının raporlara yansıması halinde Sakaryaspor'un 3-0 hükmen mağlup ilan edilmesi söz konusu olabilecek. Yaşanan gelişmenin ardından gözler TFF'nin vereceği karara çevrildi.

Kaynak: DHA

14:58
