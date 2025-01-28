Sakaryaspor ve Kayserispor Beraberlikte Anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sakaryaspor ve Kayserispor Beraberlikte Anlaştı

Sakaryaspor ve Kayserispor Beraberlikte Anlaştı

Sakaryaspor, Kayserispor ile 2-2 berabere kalarak Play-Off grubuna girdi.

28.01.2025 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi B Grubu'nda oynanan maçta Sakaryaspor ile Kayserispor 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla her iki takım da Play-Off grubunda yer aldı.

Stat: Erenler Atatürk 1 Nolu

Hakemler: Esat Canbakan, Emrah Özkan, Ömer Faruk Kesikbaş

Sakaryaspor Kadın FK: Gizem Özmen, Sedanur İnce (Ayşegül Ateş dk. 73), Berfin Yılmaz, Hande Eriş (Ebru Atıcı dk. 46), Bengül Deniz Küllükçü, İlayda Çamur, İlayda Uğur, Sevgi Ceren Şahin, Damla Kılınç (Melike Gevher dk. 73), Pelin Nur Çelebi, Aylin Ecrin Evcimik (Makbule Kaplan dk. 58)

Kayserispor Kadın FK: Asiye Damlya Kasap, Şerife Nur Birol, Mine Okaytu, Manuela Sinmi, Saniye Arslano, Bahar Özen (İlayda Erdoğan dk. 90), Elmas Karakaya, Elvin Kılınç (Eylül Turunç dk. 90), Claude Guylaine (Nisanur Yıldırım dk. 78), Ayşegül Aydın, Elanur Çıkılı

Goller: Berfin Yılmaz (Dk. 40), İlayda Çamur (Dk. 88) (Sakaryaspor) Şerife Nur Birol (Dk. 58), Gizem Özmen (Dk. 79) (KK) (Kayserispor)

Sarı Kartlar: Bengül Deniz Küllükçü, Pelin Nur Çelebi, Berfin Yılmaz, Hande Eriş (Sakaryaspor) Saniye Arslano, Şerife Nur Birol, Elvin Kılınç (Kayserispor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayserispor, Sakaryaspor, Erenler, Türkiye, kayseri, Futbol, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor ve Kayserispor Beraberlikte Anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:17 Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı
18:06 IBAN’a para atarken dikkat Artık yeni şart aranacak IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak
16:01 Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:17 Amerikalılar Çin’in son hamlesiyle servet kaybetti Amerikalılar Çin'in son hamlesiyle servet kaybetti
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 18:52:06. #1.13#
SON DAKİKA: Sakaryaspor ve Kayserispor Beraberlikte Anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.