Sakatlanan Cengiz Ünder'in durumu ciddi! İşte kaçırması muhtemel maçlar - Son Dakika

Sakatlanan Cengiz Ünder'in durumu ciddi! İşte kaçırması muhtemel maçlar

Son Güncelleme: 18.09.2023 12:13

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında sakatlanan Cengiz Ünder'in son durumu netlik kazandı. Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı. Cengiz Ünder'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalması ve Nordsjaelland, Alanyaspor, Başakşehir, Çaykur Rizespor, Spartak Trnava, Kasımpaşa maçlarını kaçırması bekleniyor.

Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, mücadelenin 3. dakikasında sakatlanmıştı. Sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen futbolcunun son durumuna ilişkin Fenerbahçe bilgi verdi.

2. DERECE YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Dün akşam B. Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder'in Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." denildi.

Sakatlanan Cengiz Ünder'in durumu ciddi! İşte kaçıracağı muhtemel maçlar

2-3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Cengiz Ünder'in mevcut sakatlığı sonucunda 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Milli futbolcu bu süre zarfında 6 karşılaşmada forma giymeyebilir.

Cengiz Ünder'in kaçıracağı muhtemel maçlar:

  • Nordsjaelland
  • Alanyaspor
  • Başakşehir
  • Çaykur Rizespor
  • Spartak Trnava
  • Kasımpaşa

Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakatlanan Cengiz Ünder'in durumu ciddi! İşte kaçırması muhtemel maçlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakatlanan Cengiz Ünder'in durumu ciddi! İşte kaçırması muhtemel maçlar - Son Dakika
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