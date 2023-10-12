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Sakatlıkların peşini bırakmadığı Arda Güler, Real Madrid'de antrenmanlara tekrar başladı - Son Dakika

Sakatlıkların peşini bırakmadığı Arda Güler, Real Madrid'de antrenmanlara tekrar başladı

Son Güncelleme: 12.10.2023 16:41

İspanyol devi Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, sakatlık sonrası takımla birlikte antrenmanlara tekrar başladı. 18 yaşındaki futbolcunun, 21 Ekim'deki Sevilla maçında kadroda olması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve sakatlıkların peşini bırakmadığı yıldız futbolcu Arda Güler, takımla birlikle antrenmanlara tekrar başladı.

ANTRENMANLARA BAŞLADI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, 18 yaşındaki yıldız futbolcunun takımla birlikte antrenmanlara başlamasının ardından 21 Ekim'deki oynanacak Sevilla maçında kadroda olabileceği kaydedildi.

İKİ KERE SAKATLANDI

Eflatun-beyazlılara transfer olduktan sonra iki kere sakatlanan yıldız futbolcu Arda Güler, daha önce forma giyme şansı bulamadı.

Sakatlıkların peşini bırakmadığı Arda Güler, Real Madrid'de antrenmanlara tekrar başladı
Sakatlıkların peşini bırakmadığı Arda Güler, Real Madrid'de antrenmanlara tekrar başladı
Sakatlıkların peşini bırakmadığı Arda Güler, Real Madrid'de antrenmanlara tekrar başladı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Sakatlıkların peşini bırakmadığı Arda Güler, Real Madrid'de antrenmanlara tekrar başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakatlıkların peşini bırakmadığı Arda Güler, Real Madrid'de antrenmanlara tekrar başladı - Son Dakika
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