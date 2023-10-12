Sakatlıkların peşini bırakmadığı Arda Güler, Real Madrid'de antrenmanlara tekrar başladı

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve sakatlıkların peşini bırakmadığı yıldız futbolcu Arda Güler, takımla birlikle antrenmanlara tekrar başladı.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, 18 yaşındaki yıldız futbolcunun takımla birlikte antrenmanlara başlamasının ardından 21 Ekim'deki oynanacak Sevilla maçında kadroda olabileceği kaydedildi.
Eflatun-beyazlılara transfer olduktan sonra iki kere sakatlanan yıldız futbolcu Arda Güler, daha önce forma giyme şansı bulamadı.
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