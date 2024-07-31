Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler - Son Dakika
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Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler

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Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'yu eleyen Fenerbahçe, 3. eleme turunda Lille ile eşleşti. Fransız ekibinin teknik direktörü Bruno Genesio, eşleşmeyi değerlendirdi. Sarı-lacivertlilerin turu geçmekte zorlandıklarını belirten Genesio, "Bu maçlarda fark çok az oluyor ve her şeyi detaylar belirliyor. Bu nedenle, her iki maçta da yüksek konsantrasyonla sahaya çıkıp şansımızı sonuna kadar zorlamalıyız. Yeterli kaliteye sahibiz, iki maç için de takımıma güvenim tam" dedi.

31.07.2024 10:37  Güncelleme: 10:48
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Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda toplam skorda rakibine 6-4'lük üstünlük kuran Fenerbahçe, 3. eleme turuna yükseldi. Sarı lacivertliler, bu turda Fransa temsilcisi Lille ile eşleşti. Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, kulüp televizyonuna eşleşmeyi değerlendirdi.

"FENERBAHÇE BİRAZ ZORLANMIŞ"

Fenerbahçe'nin Lugano karşısında zorlandığını söyleyen Genesio, "Ön eleme turlarında maçlar her zaman zorlu geçiyor. Fenerbahçe veya Lugano fark etmeksizin rakibin kim olduğu çok önem taşımıyor. Fenerbahçe de bugün biraz zorlanmış; önce geri düşmüşler, sonra geri dönmüşler." ifadelerini kullandı.

"TURU GEÇECEK KALİTEYE SAHİBİZ"

Turu geçmek için her şeyi yapacaklarını söyleyen Genesio, "Bu maçlarda fark çok az oluyor ve her şeyi detaylar belirliyor. Bu nedenle, her iki maçta da yüksek konsantrasyonla sahaya çıkıp şansımızı sonuna kadar zorlamalıyız. Yeterli kaliteye sahibiz, iki maç için de takımıma güvenim tam." sözlerini sarf etti.

MOURINHO EŞLEŞME İÇİN NE DEDİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise Lille eşleşmesi için, "Hiçbir şey çalışmadık. Tabii ki onları geçen yıldan tanıyorum. Tek odağımız Lugano'ydu. Adım adım bakmamız gerekiyor. Şu andan itibaren Lille'i konuşabiliriz. Yarından itibaren Lille'i çalışmamız gerekiyor. Yarın 2 saatliğine havuz başında dinlenmeyi hak ettiğimi düşünüyorum. Türk takımlarının Alman, Fransız gibi takımlara karşı zorlanmalarını anlıyorum. Türk takımlarının biraz kura şansının olması gerekiyor, bu turda bizim için bu geçerli olmadı. Ancak Lille için de şanslı bir kura olmadı. Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil" ifadelerini kullanmıştı.

LILLE MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Lille ile ilk maçı deplasmanda 6 Ağustos Salı günü oynayacak. Eşleşmenin rövanşı 13 Ağustos'ta Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Eşleşmeyi geçen takım play-off turuna yükselecek.

Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio\'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler

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Son Dakika Spor Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yunus Uslu: Adam gayet yerinde açıklama yapmış şansımız var demiş. Bunda aman ‘mourinho duymasın’ ibaresi ne kader gereksiz . Ne yani mourinho var diye adam eyvah mı diyecek, şansımız yok mu diyecek . 2 maçta 4 gol yemiş bir takım görüyor karşısında 105 3 Yanıtla
    barış özcan: Haberi okutmak için şaşkınlık ibaresi koyması lazım. 7 0
  • ferhat eser: Lille aynanın karşına geçince kendisini iyice manchester citi sanmaya başladı yahu Yozgat spor ne kadar büyükse bunlarda o kadar yani abartmayın 15 50 Yanıtla
  • Eliah Jeret: hahaha herkes menerbahce ile dalga geçiyor 5 15 Yanıtla
  • Tardun Öztürk: Ya algı ve etkileşim için attığınız başlığa bak. Adam son derece akılcı ve polemiğe girmeden konuşmuş. 18 0 Yanıtla
  • Ogulcan Kayhan: Mourinho yenilgiyi kabullenmiş bile 4 12 Yanıtla
  • Cosdan: Fener bu lugano maçındaki haliyle hiçbir takımı eleyemez 0 0 Yanıtla

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