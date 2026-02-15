Sakin sakin maç izlerken hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Papara Park'ta Trabzonspor- Fenerbahçe derbisinin heyecanı yaşanırken, tribünde anlamlı bir sürpriz gerçekleşti.
Emre Şeras adlı Trabzonsporlu taraftar, bordo-mavili taraftarların da desteğini alarak kız arkadaşına evlenme teklif etti. Çevredeki taraftarların alkışları ve tezahüratları eşliğinde gerçekleşen teklif, tribünde büyük coşku yarattı.
Kız arkadaşının 'Evet' yanıtı vermesiyle birlikte tribünde bulunan taraftarlar çifti alkışlarla tebrik etti. O anlar cep telefonlarıyla kaydedilirken, ortaya renkli ve duygusal görüntüler çıktı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaşanan sürpriz teklif, derbi gecesine damga vuran anlardan biri oldu.
