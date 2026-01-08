Şakır şakır yağan yağmura aldırmayan Abraham'ın hareketleri gülümsetti - Son Dakika
Şakır şakır yağan yağmura aldırmayan Abraham'ın hareketleri gülümsetti

Şakır şakır yağan yağmura aldırmayan Abraham\'ın hareketleri gülümsetti
08.01.2026 20:45
Beşiktaş, devre arası hazırlıklarını olumsuz hava şartlarına rağmen Antalya'da kamp yaptıkları otelin sahasında sürdürdü. Siyah-beyazlıların İngiliz futbolcusu Tammy Abraham'ın antrenman sahasına gelişi dikkat çekti. Yoğun yağışa aldırış etmeden dans ederek sahaya doğru hareket eden Abraham'ın bu görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

Süper Lig devi Beşiktaş, devre arası hazırlıklarını olumsuz hava şartlarına rağmen Antalya'da kamp yaptıkları otelin sahasında sürdürdü. Yoğun yağış ve rüzgâr altında gerçekleştirilen antrenmana sakatlığını atlatan antrenmana Tammy Abraham'ın dansı damga vurdu.

YAĞIŞA ALDIRMADAN DANS ETTİ

Siyah-beyazlıların sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz futbolcusu Tammy Abraham'ın antrenman sahasına yağan yoğun yağmura rağmen dans ederek geldiği görüldü. Sosyal medyaya düşen görüntüler futbolseverlerin yüzünü gülümsetti. Bu renkli anlar, binlerce kez beğeni aldı.

CENGİZ ÜNDER TAKIMLA ÇALIŞTI

Öte yandan akşam saat 17.00'de teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde sahaya inen Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Cengiz Ünder de takımla birlikte çalışmaya başladı.

Tammy Abraham, Beşiktaş, Antalya, Futbol, Yağan, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Alper Elma Alper Elma:
    şakır şakır yaqan yaqmuru biz niye qoremiyoruz 0 0 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.