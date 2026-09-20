Salah\'ın 3 gol 1 asistiyle Trabzonspor, Galatasaray\'ı 4-0 yenip 2018\'i tekrarladı

SÜPER Lig'in 2026-27 sezonunun 6'ncı haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada 3 gol ve 1 asistle galibiyetin başrolünde yer alan Mohamed Salah, bordo mavili takım rakibine karşı yakaladığı farklı skorun yanı sıra bireysel performanslarıyla da dikkati çekti.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor, rakibi karşısında tarihindeki en farklı galibiyetini tekrarladı. Bordo mavililerde 3 gol ve 1 asistle 4 gole de doğrudan katkı sağlayan Mohamed Salah, birçok istatistikte tarihe geçerken, Teknik Direktör Thomas Reis de bordo mavili takımın başında çıktığı ilk lig maçında önemli bir başarıya imza attı.

GALATASARAY'A KARŞI EN FARKLI GALİBİYETİNİ TEKRARLADI

Trabzonspor, Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık sonuçla iki takım arasındaki rekabet tarihinde elde ettiği en farklı galibiyetini tekrarladı. Bordo mavililer, rakibini daha önce Eylül 2018'de de Süper Lig'de 4-0 mağlup etmişti. Trabzonspor böylece 8 yıl sonra Galatasaray karşısında aynı skora ulaşarak tarihi galibiyetini tekrarladı.

TOP GALATASARAY'DA, SKOR TRABZONSPOR'DA

Karşılaşmada Galatasaray yüzde 54, Trabzonspor ise yüzde 46 topla oynama oranına sahip oldu. Trabzonspor 53 ikili mücadele kazanırken, Galatasaray 62 ikili mücadele kazandı. Hava toplarında Galatasaray 9'a 4 üstünlük sağlarken, Trabzonspor pas arası istatistiğinde 15'e 9 rakibinin önünde yer aldı. Bordo mavililer karşılaşmada 1, Galatasaray ise 5 korner kullanırken, Trabzonspor 3 kez ofsayta düştü.

SALAH GALATASARAY KARŞISINDA TARİHE GEÇTİ

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Galatasaray karşısında kaydettiği 3 gol ve yaptığı 1 asistle tarihi bir performansa imza attı. Salah, Süper Lig tarihinde Galatasaray'a karşı iç sahada hat-trick yapan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu. Mısırlı futbolcu ayrıca 2014-15 sezonundan bu yana Galatasaray'a rakip olduğu bir lig maçında 4 gole doğrudan katkı sağlayan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti. Salah, Galatasaray karşısında 4 şut çekerken, kaleyi bulan 3 şutunun tamamını gole çevirdi. Mısırlı oyuncu, takım arkadaşlarına 2 şut pası verirken bunlardan biri asistle sonuçlandı. Salah ayrıca 4 çalım girişiminin 3'ünde de başarılı oldu.

İLK 3 İÇ SAHA MAÇINDA 6 GOL

Mohamed Salah, bordo mavili formayla Süper Lig'de çıktığı ilk 3 iç saha karşılaşmasında da gol atmayı başardı. Başakşehir, Gençlerbirliği ve Galatasaray maçlarında fileleri havalandıran Mısırlı oyuncu, Opta'nın bu alanda veriye sahip olduğu 2000-01 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk 3 iç saha maçında da gol atan ilk yabancı futbolcu oldu. Başakşehir karşısında 2, Gençlerbirliği karşısında 1 ve Galatasaray karşısında 3 kez fileleri havalandıran Salah, ilk 3 iç saha karşılaşmasında 6 gole ulaştı. Mısırlı yıldız, aynı dönemde Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk 3 iç saha maçında en fazla gol atan oyuncu unvanını da elde etti.

NWAKAEME'DEN 8 YIL SONRA SALAH

Salah, Galatasaray karşısındaki performansıyla bir başka istatistikte de Anthony Nwakaeme'nin ardından gelen isim oldu. Mısırlı oyuncu, Süper Lig'de Eylül 2018'den bu yana Galatasaray'a rakip olduğu bir karşılaşmada en az 3 gole doğrudan katkı sağlayan ilk Trabzonspor futbolcusu oldu. Nwakaeme'nin ardından bu başarıyı yakalayan Salah, 3 gol ve 1 asistle söz konusu istatistiği 4 gole taşıdı.

FABINHO ORTA SAHADA ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor'da Fabinho, Galatasaray karşısında orta sahadaki performansıyla dikkati çekti. Brezilyalı futbolcu, kullandığı 47 pasın 41'inde isabet sağlayarak bordo mavili takımın en fazla başarılı pas yapan oyuncusu oldu. Fabinho ayrıca 5 top kapma girişiminin 3'ünde başarılı olurken, 2 pas arası yaptı ve 6 sahipsiz top kazandı. Tecrübeli oyuncu, rakibin 2 şutunu da engelleyerek savunmaya önemli katkı sağladı. Fabinho ayrıca 2 çalım girişiminin ikisinde de başarılı oldu.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ 4 PAS ARASI YAPTI

Bordo mavili takımda Mustafa Eskihellaç da savunma ve hücumdaki istatistikleriyle öne çıktı. Mustafa, 4 pas arasıyla karşılaşmanın bu alandaki en başarılı oyuncusu olurken, 7 sahipsiz top kazandı. 5 çalım girişiminin 3'ünde başarılı olan deneyimli futbolcu, rakip kaleye gönderilen şutlardan birinin de hazırlayıcısı oldu. Mustafa ayrıca rakibin 1 şutunu engelledi.

REIS, MILNE'İN ARDINDAN İKİNCİ YABANCI TEKNİK DİREKTÖR

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis de bordo mavili takımın başında çıktığı ilk Süper Lig karşılaşmasında tarihe geçti. Alman teknik adam, Kasım 1998'de Gordon Milne'in ardından Trabzonspor tarihinde Galatasaray'a rakip olduğu ilk Süper Lig maçını kazanan ikinci yabancı teknik direktör oldu. Reis, bordo mavili takımın başındaki lig kariyerine Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle başladı.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de Galatasaray karşısında alınan 4-0'lık galibiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Yerel basında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Günebakış: Aslan terbiyecisi Trabzon

Taka: Salah Reis, Galatasaray'ı sahadan sildi

Sonnokta: Fırtına aslanı yuttu