Salah'ın 3 gol 1 asistiyle Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 yenip 2018'i tekrarladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salah'ın 3 gol 1 asistiyle Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 yenip 2018'i tekrarladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Salah\'ın 3 gol 1 asistiyle Trabzonspor, Galatasaray\'ı 4-0 yenip 2018\'i tekrarladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ı Süper Lig'in 6. haftasında sahasında 4-0 yenen Trabzonspor, 2018'deki en farklı galibiyetini tekrarladı. 3 gol ve 1 asitle oynayan Mohamed Salah, Galatasaray'a iç sahada hat-trick yapan ilk Trabzonsporlu oldu; Thomas Reis de ilk lig maçında kazandı.

SÜPER Lig'in 2026-27 sezonunun 6'ncı haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada 3 gol ve 1 asistle galibiyetin başrolünde yer alan Mohamed Salah, bordo mavili takım rakibine karşı yakaladığı farklı skorun yanı sıra bireysel performanslarıyla da dikkati çekti.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor, rakibi karşısında tarihindeki en farklı galibiyetini tekrarladı. Bordo mavililerde 3 gol ve 1 asistle 4 gole de doğrudan katkı sağlayan Mohamed Salah, birçok istatistikte tarihe geçerken, Teknik Direktör Thomas Reis de bordo mavili takımın başında çıktığı ilk lig maçında önemli bir başarıya imza attı.

GALATASARAY'A KARŞI EN FARKLI GALİBİYETİNİ TEKRARLADI

Trabzonspor, Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık sonuçla iki takım arasındaki rekabet tarihinde elde ettiği en farklı galibiyetini tekrarladı. Bordo mavililer, rakibini daha önce Eylül 2018'de de Süper Lig'de 4-0 mağlup etmişti. Trabzonspor böylece 8 yıl sonra Galatasaray karşısında aynı skora ulaşarak tarihi galibiyetini tekrarladı.

TOP GALATASARAY'DA, SKOR TRABZONSPOR'DA

Karşılaşmada Galatasaray yüzde 54, Trabzonspor ise yüzde 46 topla oynama oranına sahip oldu. Trabzonspor 53 ikili mücadele kazanırken, Galatasaray 62 ikili mücadele kazandı. Hava toplarında Galatasaray 9'a 4 üstünlük sağlarken, Trabzonspor pas arası istatistiğinde 15'e 9 rakibinin önünde yer aldı. Bordo mavililer karşılaşmada 1, Galatasaray ise 5 korner kullanırken, Trabzonspor 3 kez ofsayta düştü.

SALAH GALATASARAY KARŞISINDA TARİHE GEÇTİ

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Galatasaray karşısında kaydettiği 3 gol ve yaptığı 1 asistle tarihi bir performansa imza attı. Salah, Süper Lig tarihinde Galatasaray'a karşı iç sahada hat-trick yapan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu. Mısırlı futbolcu ayrıca 2014-15 sezonundan bu yana Galatasaray'a rakip olduğu bir lig maçında 4 gole doğrudan katkı sağlayan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti. Salah, Galatasaray karşısında 4 şut çekerken, kaleyi bulan 3 şutunun tamamını gole çevirdi. Mısırlı oyuncu, takım arkadaşlarına 2 şut pası verirken bunlardan biri asistle sonuçlandı. Salah ayrıca 4 çalım girişiminin 3'ünde de başarılı oldu.

İLK 3 İÇ SAHA MAÇINDA 6 GOL

Mohamed Salah, bordo mavili formayla Süper Lig'de çıktığı ilk 3 iç saha karşılaşmasında da gol atmayı başardı. Başakşehir, Gençlerbirliği ve Galatasaray maçlarında fileleri havalandıran Mısırlı oyuncu, Opta'nın bu alanda veriye sahip olduğu 2000-01 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk 3 iç saha maçında da gol atan ilk yabancı futbolcu oldu. Başakşehir karşısında 2, Gençlerbirliği karşısında 1 ve Galatasaray karşısında 3 kez fileleri havalandıran Salah, ilk 3 iç saha karşılaşmasında 6 gole ulaştı. Mısırlı yıldız, aynı dönemde Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk 3 iç saha maçında en fazla gol atan oyuncu unvanını da elde etti.

NWAKAEME'DEN 8 YIL SONRA SALAH

Salah, Galatasaray karşısındaki performansıyla bir başka istatistikte de Anthony Nwakaeme'nin ardından gelen isim oldu. Mısırlı oyuncu, Süper Lig'de Eylül 2018'den bu yana Galatasaray'a rakip olduğu bir karşılaşmada en az 3 gole doğrudan katkı sağlayan ilk Trabzonspor futbolcusu oldu. Nwakaeme'nin ardından bu başarıyı yakalayan Salah, 3 gol ve 1 asistle söz konusu istatistiği 4 gole taşıdı.

FABINHO ORTA SAHADA ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor'da Fabinho, Galatasaray karşısında orta sahadaki performansıyla dikkati çekti. Brezilyalı futbolcu, kullandığı 47 pasın 41'inde isabet sağlayarak bordo mavili takımın en fazla başarılı pas yapan oyuncusu oldu. Fabinho ayrıca 5 top kapma girişiminin 3'ünde başarılı olurken, 2 pas arası yaptı ve 6 sahipsiz top kazandı. Tecrübeli oyuncu, rakibin 2 şutunu da engelleyerek savunmaya önemli katkı sağladı. Fabinho ayrıca 2 çalım girişiminin ikisinde de başarılı oldu.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ 4 PAS ARASI YAPTI

Bordo mavili takımda Mustafa Eskihellaç da savunma ve hücumdaki istatistikleriyle öne çıktı. Mustafa, 4 pas arasıyla karşılaşmanın bu alandaki en başarılı oyuncusu olurken, 7 sahipsiz top kazandı. 5 çalım girişiminin 3'ünde başarılı olan deneyimli futbolcu, rakip kaleye gönderilen şutlardan birinin de hazırlayıcısı oldu. Mustafa ayrıca rakibin 1 şutunu engelledi.

REIS, MILNE'İN ARDINDAN İKİNCİ YABANCI TEKNİK DİREKTÖR

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis de bordo mavili takımın başında çıktığı ilk Süper Lig karşılaşmasında tarihe geçti. Alman teknik adam, Kasım 1998'de Gordon Milne'in ardından Trabzonspor tarihinde Galatasaray'a rakip olduğu ilk Süper Lig maçını kazanan ikinci yabancı teknik direktör oldu. Reis, bordo mavili takımın başındaki lig kariyerine Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle başladı.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de Galatasaray karşısında alınan 4-0'lık galibiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Yerel basında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Günebakış: Aslan terbiyecisi Trabzon

Taka: Salah Reis, Galatasaray'ı sahadan sildi

Sonnokta: Fırtına aslanı yuttu

Kaynak: DHA
Mohamed SalahThomas ReisGalatasarayTrabzonsporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Bu takım bu hallere nasıl düştü Dünya devini darmadağın ettiler Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
Holiganların derbisi öncesi alarm Polise özel yetki verildi Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi
100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi 100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi
Yeni yasama yılı öncesi Ankara’da herkesin konuştuğu transfer kulisi Yeni yasama yılı öncesi Ankara'da herkesin konuştuğu transfer kulisi
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
Çin’i karıştıran stant Modellerin ayaklarını soktuğu içecek 364 liraya satıldı Çin'i karıştıran stant! Modellerin ayaklarını soktuğu içecek 364 liraya satıldı
Okan Buruk’a büyük şok Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı Okan Buruk'a büyük şok! Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı
12:06
Bakan Fidan’dan Suudi Arabistan’a askeri destek sinyali mi “İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz“
Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali mi? "İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz"
11:35
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın! Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı
11:33
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
10:50
Abdülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
Abdülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
10:31
Tapuda yeni dönem başlıyor Bunu yapmayan ev satamayacak
Tapuda yeni dönem başlıyor! Bunu yapmayan ev satamayacak
10:31
10 kişinin öldüğü okul, milli eğitim binası olacak
10 kişinin öldüğü okul, milli eğitim binası olacak
10:18
Nusret yine yaptı yapacağını Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
10:11
Yaptırdığı masaj sonu oldu Otopsi raporunda kan donduran bulgular
Yaptırdığı masaj sonu oldu! Otopsi raporunda kan donduran bulgular
10:09
İran’dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış “Şartlar yerine gelmezse...“
İran'dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış! "Şartlar yerine gelmezse..."
09:43
Rusya’nın kalbine İHA saldırısı Alevler yükseldi, can kayıpları var
Rusya'nın kalbine İHA saldırısı! Alevler yükseldi, can kayıpları var
09:04
Alihan Kuriş soruşturması derinleşiyor 23 şirkete kayyum atandı
Alihan Kuriş soruşturması derinleşiyor! 23 şirkete kayyum atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 13:01:05. #7.13#
SON DAKİKA: Salah'ın 3 gol 1 asistiyle Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 yenip 2018'i tekrarladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement