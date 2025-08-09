Salah'tan UEFA'ya Filistin tepkisi: Nasıl öldüğünü anlatabilir misiniz? - Son Dakika
Salah'tan UEFA'ya Filistin tepkisi: Nasıl öldüğünü anlatabilir misiniz?

09.08.2025 21:37
Geçtiğimiz günlerde Filistin milli takımında oynayan eski futbolcu Süleyman el-Ubeyd, İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım almak için toplanan Filistinlilere düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdi. UEFA'nın paylaştığı taziye mesajına Muhammed Salah'tan yanıt geldi. Salah yaptığı paylaşımda UEFA'ya tepki göstererek, ''Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?'' dedi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Filistin futbolunun efsane isimlerinden, "Filistinli Pele" lakaplı eski milli Süleyman Al-Obaid için UEFA tarafından yapılan veda paylaşımına tepki olarak, "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?" paylaşımında bulundu.

UEFA'YA TEPKİ GÖSTERDİ

UEFA tarafından yapılan "Filistinli Pele Süleyman Al-Obaid'e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek." şeklindeki paylaşıma Salah, Al-Obaid'nin İsrail saldırılarında öldürüldüğünün belirtilmemiş olması dolayısıyla, "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?" şeklinde cevap verdi.

İSRAİL'İN SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBETTİ

Filistin'in eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, geçen çarşamba günü İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırısında hayatını kaybetti. Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, Gazze Şeridi'nde insani yardım beklerken işgal güçlerinin saldırısı sırasında şehit oldu." ifadeleri kullanılmıştı.

24 MAÇTA GÖREV YAPMIŞTI

Gazze doğumlu, evli ve 5 çocuğu bulunan 41 yaşındaki Al-Obaid, Filistin futbolu tarihinin en parlak yıldızlarından biri olarak gösteriliyordu. Filistin Milli Takımı formasıyla 24 resmi maça çıkan eski futbolcu, 2 gol attı.

Kaynak: AA

Muhammed Salah, Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • n5685244:
    esas hesabı müslüman görünümlü lider Yahudi uşaklarına sormak lazım 23 0 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    DÜNYADA ÜÇ ÇEŞİT İNSAN VAR..1-ÖLDÜRENLER 2-ÖLENLER 3- BU OLANLARA SEYREDENLER MAALESEF.... 20 1 Yanıtla
    GARİP DERVİŞ:
    4 çeşit. 4. de öldürenler... 0 1
    Bingöl 0112:
    ağzına sağlık kardeşim. 0 0
  • Murat Avci:
    katil terör devleti İsrail bir gün hak ettiği cezayı alacaktır... 0 1 Yanıtla
  • Ahmet Kçk:
    yazıklar olsun müslüman devleti liderlerine hepsi seyrediyor hala da onlarla ticaret yapıyorlar ne korkuyorsunuz inceldiği yerden kopar ya istiklal.ya olum bir gün zaten herkes ölecek 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
