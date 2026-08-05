Salah Trabzonspor formasını giydi! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salah Trabzonspor formasını giydi! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Mohamed Salah, bordo-mavili formayla ilk kez kameraların karşısına çıktı. Mısırlı yıldızın, "Bize Her Yer Trabzon!" sözleri büyük heyecan yaratırken, bugün İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Trabzonspor'un günlerdir üzerinde çalıştığı Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaşıldı. Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olan Mısırlı futbolcu, bordo-mavili formayı giyerek ilk kez kameraların karşısına çıktı ve Trabzonspor taraftarına ilk mesajını gönderdi.

Salah Trabzonspor formasını giydi! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak

"BİZE HER YER TRABZON"

Trabzonspor formasıyla görüntülenen Mohamed Salah, bordo-mavili taraftarlara seslenerek, "Bize Her Yer Trabzon!" ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcunun bu sözleri kısa sürede büyük ilgi görürken, Trabzonspor taraftarları transfer heyecanını katladı.

Salah Trabzonspor formasını giydi! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak

BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

Trabzonspor Kulübü, Mohamed Salah'ın bugün saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geleceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mısırlı yıldızın aynı gün akşam saatlerinde Trabzon'a geçeceği belirtilirken, karşılama programının detaylarının gün içerisinde paylaşılacağı ifade edildi.

Salah Trabzonspor formasını giydi! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak

İstanbul'da Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelecek olan Salah'ın sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

10 NUMARAYI GİYECEK

Öte yandan Mohamed Salah'ın Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi. İddiaya göre bordo-mavili kulüp, yıldız futbolcuya yıllık 17,5 milyon euro garanti ücret ödeyecek. Anlaşmada ayrıca "Salah" lisanslı ürünlerinin satışından elde edilecek gelirin yüzde 20'sinin oyuncuya verileceği maddesinin de yer aldığı öne sürüldü. Trabzonspor'un yeni yıldızının bordo-mavili ekipte 10 numaralı formayı giymesi bekleniyor.

Muhammed Salah, Mohamed Salah, Trabzonspor, İstanbul, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salah Trabzonspor formasını giydi! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ferhat Demirel Ferhat Demirel:
    11 olmasın.... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’da kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı Batman'da kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı
Sürekli annesiyle tartışan oğluna pompalı tüfekle ateş açtı Sürekli annesiyle tartışan oğluna pompalı tüfekle ateş açtı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor O detayı fark etti, 10 bin TL’lik cezadan kurtuldu Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! O detayı fark etti, 10 bin TL'lik cezadan kurtuldu
Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti Kazancı ortaya çıktı Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti! Kazancı ortaya çıktı
Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar
Süper Lig’de tarihi değişim Çipli top dönemi başlıyor Süper Lig'de tarihi değişim! Çipli top dönemi başlıyor
Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden grup toplantısı kürsüsünde Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden grup toplantısı kürsüsünde
Dev bankadan altın için bomba tahmin Rakamı duyanın ağzı açık kaldı Dev bankadan altın için bomba tahmin! Rakamı duyanın ağzı açık kaldı
ABD diken üstünde Binlerce kişiye bulaşan salgında korkulan oldu ABD diken üstünde! Binlerce kişiye bulaşan salgında korkulan oldu
Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Tanıdınız mı Ünlü isim içip içip kendinden geçti Tanıdınız mı? Ünlü isim içip içip kendinden geçti

10:54
Trabzonspor’dan Beşiktaş’a bir transfer çalımı daha Hedef Darwin Nunez
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! Hedef Darwin Nunez
10:54
Bahçeli’den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş’la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım
Bahçeli'den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş'la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım
10:46
Messi çok fena yakalandı
Messi çok fena yakalandı
10:46
“İçişleri bakanlığı“ yapar dediği isim Özgür Özel’i fena yanılttı
"İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı
10:31
Avcılar Belediyesi’ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
10:02
LGS tercih sonuçları açıklandı
LGS tercih sonuçları açıklandı
09:42
84 yıllık Türk kulübü ligden çekildi
84 yıllık Türk kulübü ligden çekildi
09:20
Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme! Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
09:13
70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular Şoke eden Rahmi Koç iddiası
70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Şoke eden Rahmi Koç iddiası
08:24
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon Veli Ağbaba’nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında
08:04
Otomobil İETT otobüsüne çarptı 3 kişi hayatını kaybetti
Otomobil İETT otobüsüne çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 11:23:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Salah Trabzonspor formasını giydi! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.