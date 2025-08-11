Gazze'de insani yardım bekleyen sivillerin üstüne İsrail tarafından ateş açılmasıyla Filistin futbolunun önemli isimlerinden Süleyman el-Ubeyd, 41 yaşında hayatını kaybetti. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan "Filistinli Pele Süleyman el-Ubeyd'e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek" paylaşımına, Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Mohammed Salah'tan tepki geldi. 33 yaşındaki futbolcu, UEFA'nın yaptığı paylaşımı alıntılayarak 'Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?' mesajını paylaştı. Mısırlı futbolcunun bu paylaşımı, sosyal medyada 100 milyonun üstünde görüntülenme alırken, dünyada geniş yankı buldu.
Öte yandan Salah, geçtiğimiz yıllarda da yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla Gazze'ye yardım çağrısında bulunmuştu.
Son Dakika › Spor › Salah, UEFA'nın Paylaşımına Tepki Gösterdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?