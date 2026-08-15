Salah yedek, Tekke 4 yeni transferle sahada

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakaya Trabzonspor'un yıldız transferi Muhammed Salah, yedek kulübesinde başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili takım, sahaya Andre Onana, Wagner Pina, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir ve Paul Onuachu ilk 11'iyle çıktı.

Konuk ekipte yedek kulübesinde Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Samet Akaydin, Muhammed Salah, Ozan Tufan, Umut Nayir, Cenk Özkacar, Rene Mitongo, Lopes Cabral ve Melih Kabasakal şans bekledi.

Mısırlı yıldız Muhammed Salah yedeklerde

Trabzonspor'da Mısırlı yıldız Muhammed Salah, deplasmandaki Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başladı.

Sezonun ilk resmi maçında kulübede yer alan Salah, teknik direktör Fatih Tekke'den ilerleyen dakikalarda şans bekleyecek.

Fatih Tekke, 4 yeni transferi görevlendirdi

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, yeni sezonun açılış maçında ilk 11'de 4 transfere şans tanıdı.

Tekke, orta sahada Ruslan Malinovskyi'ye, hücum hattında ise Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu ve Aral Şimşir'e formayı verdi.

Kasımpaşa'da 4 yeni transfer ilk 11'de

Emre Belözoğlu'nun takımı Kasımpaşa, Trabzonspor karşısında 4 yeni transferine ilk 11'de şans verdi.

Belözoğlu, ilk 11'de yeni transferler Ilie, Jessen, Mendes ve Güven Yalçın'a formayı teslim etti.

Lacivert-beyazlılar, Trabzonspor karşısında Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Matei Ilie, Jakop Jessen, Elson Mendes, Andri Fannar Baldursson, Mortadha Ben Ouanes, Fousseni Diabate, Güven Yalçın ve Adrian Benedyczak 11'i ile sahada yer aldı.

Ev sahibi ekipte yedeklerde ise Ali Emre Yanar, Ayberk Karapo, Ahmet Taha Dağbaşı, Atakan Müjde, Emirhan Boz, Thiemoko Diarra, Haris Hajradinovic, Marcus Rafferty, Ali Yavuz Kol ve Sinan Alkaş görev bekledi.

Bakan Uraloğlu, maçı takip etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasını yerinde izledi.

Bakan Uraloğlu, karşılaşmayı kulüp yöneticileriyle yan yana takip etti.

Ertuğrul Doğan, takımını yalnız bırakmadı

Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, sezonun ilk haftasındaki Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakmadı.

Karşılaşmadan kısa süre önce protokol tribününe oğlu Kuzey ile gelen başkan Ertuğrul Doğan, taraftarların fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Vincenzo Montella da maçı takip etti

A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kasımpaşa-Trabzonspor müsabakasını tribünden izledi.

İtalyan teknik adam ile yardımcısı Daniele Russo, karşılaşmayı kendilerine ayrılan bölümden takip etti.

Montella, mücadeleden önce Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı ile bir süre sohbet etti.

Taraftarlardan sezon açılışına ilgi

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor mücadelesine iki takım taraftarları yoğun ilgi gösterdi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakada kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Trabzonsporlu futbolseverler, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla oyunculara destekte bulundu.

Kasımpaşalı taraftarlar da sezonun ilk maçına ilgi gösterirken, yaptıkları bestelerle lacivert-beyazlı oyunculara destek verdi.

Basından büyük ilgi

Kasımpaşa-Trabzonspor mücadelesine basın mensupları büyük ilgi gösterdi.

Muhammed Salah'ın bordo-mavili takıma transferiyle Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ilk hafta maçını yazılı ve görsel basından çok sayıda gazeteci takip etti.