Salah'ın adı ölümsüzleştiriliyor - Son Dakika
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Salah'ın adı ölümsüzleştiriliyor

Salah\'ın adı ölümsüzleştiriliyor
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Trabzonspor'un yıldız transferi Muhammed Salah'ın Yomra'da ikamet edeceği evin bulunduğu Selvi Sokak'ın adının "Muhammed Salah Caddesi" olarak değiştirilmesi için belediye meclisi karar almaya hazırlanıyor.

Süper Lig devi Trabzonspor’un yeni transferi Muhammed Salah, Yomra ilçesinin Kaşüstü Mahallesi’nde yaşayacak. 

YAŞAYACAĞI YERE İSMİ VERİLİYOR

Salah’ın oturacağı evde devam eden tadilat çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanması ve futbolcunun yakın zamanda yerleşmesi bekleniyor. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ın önerisiyle, Salah’ın yaşayacağı evin bulunduğu caddenin isminin ‘Mohamed Salah Caddesi’ olarak değiştirilmesi planlanıyor.

''GURUR VE MUTLULUK DUYUYORUZ''

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Mohamed Salah’ın ilçede yaşayacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Salah, yalnızca Trabzonspor tarihinin değil, Türk futbol tarihinin de en önemli transferlerinden biridir. Dünya futbolunun böylesine önemli bir yıldızının Yomra’da yaşayacak olmasından büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Yomra’nın Salah’ın yaşam alanı olacak olması, ilçemizin marka değerine de önemli katkı sağlayacaktır. Dünyaca tanınan bir futbolcunun Yomra’da yaşayacak olması bizim için özel bir durum. Bu nedenle Salah’ın ismini, ilçemizde yaşayacağı caddeye vererek bu dönemi Yomra’nın tarihinde kalıcı hale getirmek istiyoruz” dedi.

''MUHAMMED SALAH CADDESİ''

Caddenin, ‘Muhammed Salah Caddesi’ olarak değiştirilmesine ilişkin belediye meclis kararının bu hafta alınması ve isim değişikliği sürecinin tamamlanması bekleniyor.

Muhammed Salah, Trabzonspor, Trabzon, Futbol, Yomra, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salah'ın adı ölümsüzleştiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • süleyman null süleyman null:
    ilahlaştırmayın şu adamı be. ülkemin insanına yazık. sanki babasının hayrına oynayacak. alıp parasını oynuyor. sokak adı değiştirmek nedir arkadaş ya ?????? 3 0 Yanıtla
  • mustafa aykanat mustafa aykanat:
    Sivriltin Sivriltin:) 2 0 Yanıtla
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