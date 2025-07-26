Salda Gölü'nde İlk Triatlon Heyecanı - Son Dakika
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Salda Gölü'nde İlk Triatlon Heyecanı

Salda Gölü\'nde İlk Triatlon Heyecanı
26.07.2025 20:39  Güncelleme: 20:54
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Burdur'un Salda Gölü, 344 sporcunun katılımıyla ilk triatlon etkinliğine ev sahipliği yaptı. Sporcular, olimpik ve sprint kategorilerinde mücadele ederek gölün eşsiz doğasında unutulmaz anlar yaşadı.

Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü, Burdur'un ilk triatlonunda 344 sporcunun mücadelesine sahne oldu. Sporcular hem gölün eşsiz doğasında yarıştı hem de unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen, beyaz kumsalları ve turkuaz sularıyla ün kazanan Salda Gölü, bu kez sporun enerjisiyle renklendi. Burdur'da iki farklı kategoride 700 sporcunun kayıt yaptırdığı yarışlarda 344 sporcunun katılımıyla olimpik ve sprint olmak üzere iki farklı kategoride yarışan sporcular Salda Gölü'nün hem berrak sularının hem de doğasının tadını çıkardı.

Sabah saatlerinde başlayan olimpik yarışta 157 sporcu gölde 1500 metre yüzüp, göl çevresinde 40 kilometre bisiklet sürüp, 10 km koşarken toplam 51 bin 500 metre yarışan sporculardan erkeklerde milli paratriatlet Uğurcan Özer, kadınlarda ise Yaren Demirdöğenler birinci oldu.

Öğleden sonra gerçekleşen sprint yarışında ise 187 sporcu 750 metre yüzüp, göl çevresinde 20 km bisiklet sürüp, 5 kilometre koşarak toplam 26 km yarışırken erkekler de Mikhail Venediktov kadınlarda ise Özlenen İpek Günad birinci oldu.

"Yarışın asıl amacı zevk almaktır"

Olimpik yarışta erkeklerde birinci olan milli paratriatlet Uğurcan Özer, "Salda gibi özel bir göle sahip olması inanılmaz bir şey. Gerçekten dedikleri kadar varmış. Ben ilk defa geliyorum ve yarışta çok eğlendim. Zaten yarışın asıl amacı zevk almaktır. Bu ödülü gençlere, bizi örnek alan sporculara, armağan ediyorum. 2024'te Paris'te yarışmıştım. Tarihimizde ilk defa triatlonda Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil ettim. Şimdi hedef 2028. 2028'e kadar bu gibi yarışların keyfini çıkarmaya devam edeceğim" dedi.

"İlk defa böyle güzel bir gölde yüzmek harikaydı"

Kadınlarda birinci Yaren Demirdöğenler ise, "Uzun bir sakatlık döneminden sonra ilk defa bir olimpik triatlonda yarıştım. Güzel geçti. İlk defa böyle güzel bir yerde, gölde yüzmek harikaydı gerçekten. Sıcaktı ama ben Mersin'den geldiğim için bana çok sıcak gelmedi. Harikaydı. Organizasyon çok güzeldi. İyi ki burada yapmışlar. Farklılık oldu bir yerde. Çalışan arkadaşlara, organizasyona, sizlere çok teşekkür ediyoruz. İnşallah tekrar organizasyon yapılır" şeklinde konuştu.

"Burdur gezilmeye, görülmeye, yaşanmaya değer bir şehir"

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ise, "700'e yakın sporcumuz bu etkinliklere kayıt yaptırmış oldu. Etkinlikte katılımcılar içerisinde yerli, yabancı sporcular da aramızda. Bu etkinliklerin önümüzdeki süreçte de yine şehrimizin genel tanıtımının anlatılması noktasında da ben önemli katkı sunacağını düşünüyorum" dedi.

Yarışmaların ardından düzenlenen törenlerde dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ve protokol üyeleri tarafından verildi. Etkinlik boyunca sporcular DJ Evren Kaya eşliğinde müzikle eğlendi, günün yorgunluğunu attı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Salda Gölü'nde İlk Triatlon Heyecanı - Son Dakika

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