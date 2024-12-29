Salda Kayak Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Salda Kayak Merkezi Açıldı

Salda Kayak Merkezi Açıldı

Yeşilova'daki Salda Kayak Merkezi, kar kalınlığının 40 cm'ye ulaşmasıyla sezonu açtı.

29.12.2024 17:12
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Burdur'un Yeşilova İlçesinde bulunan ve geçtiğimiz yıl yeterli yağış olmaması sebebiyle açılamayan Salda Kayak Merkezi, kar kalınlığının 40 santimetreye ulaşmasıyla birlikte açıldı.

Kış turizminin bölgedeki yeni merkezlerinden biri olan ve temiz havası, Salda Gölü manzarasıyla ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatan Salda Kayak Merkezi 2 yıl sonra yeteli kar yağışının yağmasının ardından sezona hazır hale geldi. 2 bin 79 rakımlı Tınaztepe'de bulunan Salda Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının 40 santimetreye kadar ulaşmasının ardından merkezde bulunan kızak bölümü hizmet vermeye başladı. Kayak ve snowborad bölümü için çalışmaların devam ettiğini ve biraz daha kar yağması gerektiğini belirten yetkililer, herkesi tesislere beklediklerini dile getirdi.

Yeşilova ilçe merkezine 15, Burdur merkeze 77, Antalya'ya 136 ve Denizli'ye 90 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezi, butik tesisiyle ve karla kaplı ormanlarıyla ziyaretçilerine huzurlu ve sakin bir ortam sunuyor.

Kayak merkezi hakkında bilgi veren tesis işletme müdürü Ensar Çiftçi, "Burası Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait, il ve ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü himayesinde olan bir tesis. Şu anda kar yağışı bölgede devam ediyor. Kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı bittikten sonra kayak pistimiz açılacak. Şu anda sadece kızak pistimiz açık bulunuyor. O kısımda gelen misafirlerimize hizmet verebiliyoruz. Geçen sene kar yağmadığı için tesis açılmadı. Ama bu sene maşallah kar güzel yağıyor ve sanırım mart ayının sonuna kadar sezonun devam edeceği bir kar oluşuyor" dedi.

Tesis çalışma saatleri hakkında da bilgi veren Çiftçi, "Tesis sabah saat 10'da açılıyor, akşam 18.00 civarı kapanıyor. Burası haftanın 7 günü açık. Gelecek misafirlerimiz için güzel bir butik dağımız var. Kayak olarak pistlerimiz çok uygun, zorluk çekecekleri hiçbir alan yok. Sakatlanma riski çok az. Biz burada bütün önlemleri almış durumdayız. Jandarma, asayiş ve arama kurtarma ekipleri burada hazır bulunuyor. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Bugün itibarıyla sezonu açmış bulunmaktayız. Salda Kayak Merkezi olarak tüm kayak severleri bekleriz" diye konuştu.

Zor ve kolay pistleri bulunan Salda Kayak Merkezi, Burdur dışında çevre illerden de gelecek misafirlerin kayak deneyimi yaşamasına imkan sunuyor. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Salda Kayak Merkezi Açıldı - Son Dakika

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