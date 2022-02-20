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Salim Kayıcı: "Uluslararası Türk Cumhuriyetleri Kick Boks Şampiyonası'nı da Kocaeli'ye verdik" - Son Dakika

Salim Kayıcı: "Uluslararası Türk Cumhuriyetleri Kick Boks Şampiyonası'nı da Kocaeli'ye verdik"

20.02.2022 11:05

- Salim Kayıcı: "Uluslararası Türk Cumhuriyetleri Kick Boks Şampiyonası'nı da Kocaeli'ye verdik" Kocaeli'de düzenlenen Büyükler Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na katılan Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, "Türkiye Şampiyonası ile Uluslararası Türk Cumhuriyetleri...

- Salim Kayıcı: "Uluslararası Türk Cumhuriyetleri Kick Boks Şampiyonası'nı da Kocaeli'ye verdik"

KOCAELİ - Kocaeli'de düzenlenen Büyükler Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na katılan Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, "Türkiye Şampiyonası ile Uluslararası Türk Cumhuriyetleri Kick Boks Şampiyonası'nı da Kocaeli ilimize verdik. Kocaeli, hakikaten bir spor kenti" dedi.

Kocaeli'de düzenlenen müsabakalarda ilginin ve atmosferin çok iyi seviyede olduğunu ifade eden Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, uluslararası bir şampiyonanın da Kocaeli'ye verildiğini söyledi. Kayıcı, "Çok mücadeleci bir şampiyona geçiyor. Çünkü buradaki profesyonel sporcularımızın şampiyonlukları var. Bu şampiyonluklar neticesinde de uluslararası müsabakalara gidecek sporcularımızı seçme müsabakaları oluyor. Çok iyi bir atmosfer var. Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile görüştük. 5-6 bin kişinin katılacağı bir Türkiye Şampiyonası ile Uluslararası Türk Cumhuriyetleri Kick Boks Şampiyonası'nı da Kocaeli ilimize verdik. Kocaeli, hakikaten bir spor kenti" diye konuştu.

"Büyük bir federasyonuz"

Kick boks camiası olarak başarılı bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Salim Kayıcı, tüm federasyonlar içerisinde en fazla madalya kazanan branş olduklarını vurguladı. Kayıcı, "Bize destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Teşekkürü, camiamız adına bir borç biliyorum. Şu anda üniversitelerde, okullarda, gençlerde, miniklerde, yıldızlarda, büyüklerde varız. Her kategoride ve her yerde varız. Örneğin, mart ayında 110 üniversitenin katılımıyla birlikte Üniversiteler Türkiye Şampiyonası yapacağız. Büyük bir turnuva olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gerek olimpik, gerek olimpik olmayan bütün branşlar açısından biz dördüncü sırada yer alan büyük bir federasyonuz. Aktif lisanslı sporcu sayısı açısından da büyük bir federasyonuz. Yine, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla; bütün branşlar içerisinde, yaklaşık 65'e yakın federasyon arasında uluslararası madalya bazında biz birinci sırada yer aldık. Bu da kick boks camiasının büyüklüğünü göstermekte" şeklinde konuştu.

"Bizi izlemeye devam edin"

Kick boksun en büyük hedefinin daha da yaygınlaşarak Türkiye'nin en büyük iki federasyonundan biri olmak olduğunu söyleyen Salim Kayıcı, "Biz federasyon olarak ilk dörtteyiz, kick boks olarak amacımız ilk ikiye çıkmak. Allah'ın izniyle bunu da başaracağız. Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yaz olimpiyatları için tarih bekliyoruz. İnşallah bunu da başardığımız takdirde 'Ülkemize olimpiyatlarda madalya getirecek bir branştır' diyoruz. 'Bizi izlemeye devam edin' diyoruz" dedi.

Salim Kayıcı: Uluslararası Türk Cumhuriyetleri Kick Boks Şampiyonası'nı da Kocaeli'ye verdik
Salim Kayıcı: Uluslararası Türk Cumhuriyetleri Kick Boks Şampiyonası'nı da Kocaeli'ye verdik
Salim Kayıcı: Uluslararası Türk Cumhuriyetleri Kick Boks Şampiyonası'nı da Kocaeli'ye verdik

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Salim Kayıcı: 'Uluslararası Türk Cumhuriyetleri Kick Boks Şampiyonası'nı da Kocaeli'ye verdik' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Salim Kayıcı: "Uluslararası Türk Cumhuriyetleri Kick Boks Şampiyonası'nı da Kocaeli'ye verdik" - Son Dakika
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