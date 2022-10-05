Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Meryem Tekol Pelenk
Spor Toto: Kuklinski, Özkan Hayırlı, Vucicevic, Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya (Abdulsamet Yalçın, Azizcan Ataoğlan, Çağatay Durmaz, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, Bucko, Fatih Eren Uğur, Miskevich, Cafer Kırkıt, Furkan Aydın (Batuhan Yurdagül, Zeka Cağatay Kır, Berkan Bozan, Turgut Lelik, Yiğit Yıldız)
Setler: 25-18, 15-25, 36-34, 16-25, 15-8
Süre: 138 dakika (27, 26, 47, 24, 14)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftasında Spor Toto, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
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