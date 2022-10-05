Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

05.10.2022 20:38
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Meryem Tekol PelenkSpor Toto: Kuklinski, Özkan Hayırlı, Vucicevic, Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya (Abdulsamet Yalçın, Azizcan Ataoğlan, Çağatay Durmaz, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç)Hatay Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan...

Salon: Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Meryem Tekol Pelenk

Spor Toto: Kuklinski, Özkan Hayırlı, Vucicevic, Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya (Abdulsamet Yalçın, Azizcan Ataoğlan, Çağatay Durmaz, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, Bucko, Fatih Eren Uğur, Miskevich, Cafer Kırkıt, Furkan Aydın (Batuhan Yurdagül, Zeka Cağatay Kır, Berkan Bozan, Turgut Lelik, Yiğit Yıldız)

Setler: 25-18, 15-25, 36-34, 16-25, 15-8

Süre: 138 dakika (27, 26, 47, 24, 14)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftasında Spor Toto, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

YORUMLAR
500
Kuşadası açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı Kuşadası açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Kaynak: AA

Deniz Yılmaz, Sigorta, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:45 Bakan Bilgin, merakla beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili yol haritasını canlı yayında açıkladı
23:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restinden sonra Yunanistan'dan hamle! Olası bir operasyona karşı yeni bir önlem alıyorlar
23:12 "Benim Adım Cafer" sözleriyle bir döneme damga vuran çocuk yıllar sonra ortaya çıktı!
23:03 Merakla beklenen memur ve emekli zammı oranı hakkında uzman isimden açıklama geldi!
22:57 Oyuncu Berna Laçin'den "Genelev mi işletiyorsun?" sorusuna gündem olacak cevap: İş başvurusunda bulunacaksın galiba
21:52 Bakan Nebati, İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'metro' paylaşımına cevap verdi
21:45 Şişli'de feci olay! Polis memuru emniyet binasında intihar etti
21:28 "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleriyle gündem olan Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu'na kırgınım
21:24 Bakan Soylu'nun eski yardımcısı Muhterem İnce, yapılan oylamayla Anayasa Mahkemesi üyesi oldu
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin evine sürpriz ziyaret! Görüşmede 4 önemli konu masaya yatırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 00:19:41. #1.12#
SON DAKİKA: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement