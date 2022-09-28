FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Son Dakika
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FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası

28.09.2022 21:20
FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası

Salon: Ergo ArenaHakemler: Ivanov Ivaylo (Bulgaristan), Puecher Andrea (İtalya)Türkiye: Cansu Özbay, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, İlkin Aydın)Dominik Cumhuriyeti: Gonzalez Ceneida, Martinez Elizabeth,...

Salon: Ergo Arena

Hakemler: Ivanov Ivaylo (Bulgaristan), Puecher Andrea (İtalya)

Türkiye: Cansu Özbay, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ( Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, İlkin Aydın)

Dominik Cumhuriyeti: Gonzalez Ceneida, Martinez Elizabeth, Pena Paola, Gonzalez Sthefany, de La Cruz Bethania, Martinez Jineiry (Marte Dharlenis, Guillen Jazmin, Martinez Larysmer)

Setler: 21-25, 25-21, 25-18, 16-25, 15-13

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi.

Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakada ilk seti 25-21 kaybeden milliler, sonraki iki seti 25-21 ve 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti.

Üçüncü sete kötü başlayan milliler seti de 25-16 kaybetti ve maç 5. sete taşındı.

Son seti 15-13 kazanan milliler maçtan da 3-2 galip ayrıldı.

Milli takımda, Ebrar Karakurt 29 ve Zehra Güneş 11 sayıyla oynadı.

A Milli Takım, grubundaki 4. maçında yarın TSİ 18.30'da Hırvatistan ile karşılaşacak.

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FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası
Kaynak: AA

Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Bulgaristan, Meryem Boz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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