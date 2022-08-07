Karşılaşmaya Villar'ın etkili oyunuyla başlayan İspanya, periyodun bitimine 3 dakika kala Villar'ın 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 11 sayıya kadar çıkardı: 18-7. Türkiye, Eray, Kerem ve Samet'le 7-0'lık seri yakalamasına rağmen İspanya, periyodu 22-14 önde bitirdi.

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye'yi 68-61 mağlup eden İspanya, organizasyonda şampiyonluğu elde etti.

Kaynak: AA

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