FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
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FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası

07.08.2022 22:54
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Thomas Bissuel (Fransa), Michal Proc (Polonya), Martin Vulic (Hırvatistan)Türkiye: Arda Sivas 2, Tan Yıldızoğlu 2, Karahan Efeoğlu 3, Berke Büyüktuncel 8, Samet Yiğitoğlu 5, Özgür Cengiz 12, Hamza Mestoğlu 9, Eray Büyükcangaz 10, Kerem...

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Thomas Bissuel (Fransa), Michal Proc (Polonya), Martin Vulic (Hırvatistan)

Türkiye: Arda Sivas 2, Tan Yıldızoğlu 2, Karahan Efeoğlu 3, Berke Büyüktuncel 8, Samet Yiğitoğlu 5, Özgür Cengiz 12, Hamza Mestoğlu 9, Eray Büyükcangaz 10, Kerem Konan 10

İspanya: Villar 20, Rodriguez 6, Pinedo 6, Garuba 7, Almansa 14, Cebrian 8, Moreno 3, Iglesias 2, Garcia 2, Gomez, Onuetu

1. periyot: 14-22

Devre: 31-36

3. periyot: 39-51

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye'yi 68-61 mağlup eden İspanya, organizasyonda şampiyonluğu elde etti.

Karşılaşmaya Villar'ın etkili oyunuyla başlayan İspanya, periyodun bitimine 3 dakika kala Villar'ın 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 11 sayıya kadar çıkardı: 18-7. Türkiye, Eray, Kerem ve Samet'le 7-0'lık seri yakalamasına rağmen İspanya, periyodu 22-14 önde bitirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta İspanya 18. dakika içinde Garcia'nın basketiyle farkı 12 sayıya çıkardı: 36-24. Türkiye'nin Kerem, Hamza, Eray'ın basketleriyle 7-0'lık seriyle tamamladığı devreyi İspanya 36-31 galip tamamladı.

Üçüncü periyotta hücumda etkili olamayan Türkiye karşısında aradaki farkı 14 sayıya (kadar 49-35) çıkaran İspanya, periyodu 51-39 önde bitirdi.

Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren İspanya, müsabakadan 68-61 galip ayrıldı ve şampiyonada birinciliğe ulaştı.

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Kaynak: AA

Hırvatistan, Türkiye, Polonya, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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