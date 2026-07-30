Samet Akaydin: 'Bu Arma İçin Savaşacağım'

Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 yenilen Trabzonspor'un savunma oyunusu Samet Akaydin, "Bu arma için elimden ne geliyorsa savaşacağım." dedi.

Akaydin, Salzburg kentindeki hazırlık karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bordo-mavili takımın oyuncusu, teknik direktör Fatih Tekke'nin kendilerinden istediği oyun anlayışını sahaya yansıtmaya çalıştıklarını belirterek "Çok yoğun çalışıyoruz, ağır bir kamp geçiriyoruz. Bu yaşıma kadar gördüğüm en ağır kamplardan bir tanesi olabilir. Sahada hocamızın taktiklerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Güzel çalışıyoruz, güzel ortamımız var. İnşallah bunu ligde de yansıtırız." diye konuştu.

Trabzonlu olduğunu takıma adaptasyon konusunda yabancılık çekmediğini ifade eden Samet Akaydin, şöyle devam etti:

"Yeni gelen yabancıların da çekmediğini düşünmüyorum. Çok güzel aile ortamı var. Bunun karşılığını inşallah ligde alırız. Bu takım en iyisini hak ediyor. Taraftar, camia en iyisini hak ediyor. İnşallah taraftarımızı mutlu ederiz. Benim içinde her şeyin başlangıcı burası. Her şeyi geride bıraktım. Bu arma için elimden ne geliyorsa savaşacağım. Bunu taraftarlara en iyi şekilde hissettireceğime inanıyorum."

Hazırlık maçlarını da değerlendiren Akaydin, "İlk maçta savunmada bekledik, hocamız öyle söyledi. Bugün ise biraz daha ön alan baskısıyla başladık. Tam anlamıyla hazır olduğumuzu söyleyemeyiz. Eksiklerimiz var ancak çalışmalarımız iyi gidiyor, yavaş yavaş daha iyi olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Büyük camialarda her zaman rekabet olur"

Trabzonspor'a duyduğu sevgiyi anlatan tecrübeli savunmacı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu mutluluğu hiçbir zaman anlatamam. Trabzonspor'un benim için her zaman çok farklı bir yeri vardı. Geçmişte söylediklerim bazı kişiler tarafından yanlış anlaşılmış olabilir ancak beni gerçekten tanıyanlar, Trabzonspor sevgimin ne denli büyük olduğunu bilirler. Sezon içerisinde bunu en güzel şekilde yansıtacağım. Sil baştan yeni bir hayata başlamış gibiyim. Trabzonspor'a en iyi şekilde hizmet ederek sevgimi göstereceğim. Ben Trabzonluyum. Bu arma için sahada savaşacağız. Saha dışında da gerçekten bu armaya layık olurum."

Samet Akaydin, Trabzonspor'un oyun planına ilişkin ise "Trabzonspor'un gerçekten bir oyun planı var. Bunu ilk geldiğim günden itibaren net bir şekilde gördüm. Her oyuncu bu sistemin bir parçası olduğunda performansını en üst seviyeye çıkarabiliyor. Bunu da sahada görebiliyorsunuz. Trabzonspor'a gelen oyuncuların gösterdiği gelişim bunun en önemli örneklerinden biri." dedi.

Fatih Tekke'nin sistemine uyum sağlayan futbolcuların kendilerini daha rahat ve özgüvenli hissettiğini anlatan deneyimli futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bence bu tamamen oyun planının bir parçası. Bu sisteme uyum sağladığınızda başarısız olma ihtimalinizin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de ilk geldiğim günden bu yana kendimi sahada daha rahat ve daha özgüvenli hissediyorum. Bu da takımın oturmuş bir sisteme sahip olduğunu gösteriyor. Sistem size o güveni veriyor. Büyük camialarda her zaman rekabet olur. Biz de bu rekabeti hem antrenmanlarda hem de saha içinde en iyi şekilde yaşamaya çalışacağız."