Türk futbolu dibi gördü! 26 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyeceğiz

Türkiye, 1996-1997 sezonundan bu yana aralıksız olarak temsil edildiği Şampiyonlar Ligi gruplarına bu sezon hiç takım gönderemedi.

26 YIL SONRA GRUPLARI GÖREMEDİK

Fenerbahçe'nin 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e elenmesi ve play-off turunda Trabzonspor'un Kopenhag'ı geçemesi sonrası Türk futbolunda büyük bir yıkım yaşandı. 26 yıl sonra hiçbir Türk takımı Devler Ligi'nde grup aşamasını göremedi.

EN SON 1995'TE YAŞANMIŞTI

1995-1996 sezonunda son olarak Beşiktaş, play-off turunda Rosenborg'a elenmiş ve Türkiye o sezondan bu yana en az 1 takımla gruplara kalmayı başarmıştı.

1996-1997'den bu yana Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımlarımız: