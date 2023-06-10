Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen turistler, sokakta bilet arayışına girdi

Inter ile Manchester City'i karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi finali öncesi taraftarlar, İstanbul sokaklarında bilet arayışına girdi.
Taksim'de kalabalık gruplar halinde dolaşan taraftarların bir kısmı ellerinde "Bilete ihtiyacım var" yazılı kağıtlar tuttu. Dev mücadeleyi tribünden izlemek için bilet arayışında olan taraftarların büyük kısmı fiyatlar nedeniyle amacına ulaşamadı.
Manchester City ile Inter, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağını mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
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