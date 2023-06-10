Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen turistler, sokakta bilet arayışına girdi - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen turistler, sokakta bilet arayışına girdi

10.06.2023 15:31

Inter ile Manchester City arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi taraftarlar, İstanbul sokaklarında bilet arayışına girdi. Taksim'de kalabalık gruplar halinde dolaşan taraftarların bir kısmı ellerinde 'Bilete ihtiyacım var' yazılı kağıtlar tuttu. Fiyatlar nedeniyle amacına ulaşamayan taraftarların büyük kısmı dev mücadeleyi tribünden izleyemeyecek. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Inter ile Manchester City'i karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi finali öncesi taraftarlar, İstanbul sokaklarında bilet arayışına girdi.

"BİLETE İHTİYACIM VAR"

Taksim'de kalabalık gruplar halinde dolaşan taraftarların bir kısmı ellerinde "Bilete ihtiyacım var" yazılı kağıtlar tuttu. Dev mücadeleyi tribünden izlemek için bilet arayışında olan taraftarların büyük kısmı fiyatlar nedeniyle amacına ulaşamadı.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ BELLİ OLACAK

Manchester City ile Inter, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağını mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

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Manchester City FC, Internazionale, Taksim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen turistler, sokakta bilet arayışına girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen turistler, sokakta bilet arayışına girdi - Son Dakika
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