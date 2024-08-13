Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe\'de bir ilki yaşadı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Lille ile sahasında 1-1 kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertlilerin Devler Ligi hasreti 16 maça çıkarken, teknik direktör Jose Mourinho da kariyerinde bir ilki yaşadı.
Son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Fenerbahçe; Porto, Arsenal ve Dinamo Kiev'in yer aldığı G gurubu 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle tamamlayarak sonuncu olmuştu. Sarı-lacivertliler, 2007-2008 sezonunda Zico yönetiminde iseDevler Ligi'nde rakipleri karşısında başarılı bir performans göstermiş ve çeyrek final oynama sevinci yaşamıştı. Çeyrek finalde Chelsea'ye elenen Kanarya, o dönemden bu yana Şampiyonlar Ligi elemelerinden gruplara kalmayı başaramadı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa kupaları kariyerindeki 6.ön eleme eşleşmesinde ilk kez tur atlayamadı. Daha önce oynadığı 5 elemede de tur atlayan taraf olan Portekizli teknik adamın aldığı sonuçlar şu şekilde;
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