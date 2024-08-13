Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı - Son Dakika
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Spor

Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı

Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe\'de bir ilki yaşadı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransız ekibi Lille'e elendi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek sarı-lacivertlilerin Devler Ligi hasreti 16 yıla çıkarken, teknik direktör Jose Mourinho da kariyerinde bir ilk yaşadı. Portekizli teknik adam, Avrupa kupaları kariyerindeki 6.ön eleme eşleşmesinde ilk kez tur atlayamadı.

13.08.2024 23:45
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Lille ile sahasında 1-1 kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertlilerin Devler Ligi hasreti 16 maça çıkarken, teknik direktör Jose Mourinho da kariyerinde bir ilki yaşadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE SON KATILIM 2008-2009'DA

Son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Fenerbahçe; Porto, Arsenal ve Dinamo Kiev'in yer aldığı G gurubu 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle tamamlayarak sonuncu olmuştu. Sarı-lacivertliler, 2007-2008 sezonunda Zico yönetiminde iseDevler Ligi'nde rakipleri karşısında başarılı bir performans göstermiş ve çeyrek final oynama sevinci yaşamıştı. Çeyrek finalde Chelsea'ye elenen Kanarya, o dönemden bu yana Şampiyonlar Ligi elemelerinden gruplara kalmayı başaramadı.

MOURINHO KARİYERİNE İLK KEZ TUR ATLAYAMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa kupaları kariyerindeki 6.ön eleme eşleşmesinde ilk kez tur atlayamadı. Daha önce oynadığı 5 elemede de tur atlayan taraf olan Portekizli teknik adamın aldığı sonuçlar şu şekilde;

  • FENERBAHÇE DÖNEMİ
  • Lugano - Eledi
  • Lille - Elendi

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Son Dakika Spor Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Emre Akcay: Daha neler yaşıycak fenerde bunlar başlamgıc. Yakında ismail gelir. 85 11 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: İşte küçük takıma gelmenin sonucu. Rennes, Dinamo kiev, Olympiakos, Lille gibi takımlara diş geçiremeyen fenevbahçe Galatasarayın gerisinden koşan düşük profilli bir takımdır. UEFA, şampiyonlar liginde oynamaya gücü yetmeyen zayıf takımlar kendi aralarında turnuva yapsın diye konferans ligini icat etti. 69 21 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU: Gene tarihi tersten yazıyor Fener şaşırtmadı. 65 8 Yanıtla
  • Deutschland: vizyonunla grur duy Ali Koç...!!! 53 7 Yanıtla
  • Hakan Kurt: bir Galatasaraylı olarak ne vardı da ismaili yediniz adam 10 numara oynatıyor du Ali Koç ve acunla işiniz zor Fenerbahçe 48 9 Yanıtla
  • Alpi: Dur sen daha ne ilkler yaşayacaksın ..14. Hafta tazminatını alır gider dedik en başından beri klasik .. 42 7 Yanıtla
  • Hakan Öncü: Acele etmeyin Ali koç ve acun. Avrupa'dan tamamen elenelim öyle transfer yaparsınız. Transferi bırakın olanları tutsaydiniz bu takımı yenerdik. Herhalde mourinho yu aldık yeter dediniz. Ferdiyi de yediniz. şimdi 35 milyonla 3 tane ferdinin çeyreği etmeyen adam alır parayı da takımı da batirirsiniz. 23 1 Yanıtla
  • YoH null: fenerin kadrosu boş bir kadro 12 4 Yanıtla
  • Akseakilic: Ne kadar boş yapmışsınız be zaten şampiyonlar ligine kalsak gs gibi sıfır çekip yada bir kac puan alıp elenecektik en azından avrupa liginde yine ülke puanına katkı yapip çeyrek final yarı final görür bu takım kendinizle eglenmeyin derim... 2 9 Yanıtla

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