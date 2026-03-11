Şampiyonlar Ligi Kadro Değerleri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şampiyonlar Ligi Kadro Değerleri Açıklandı

Şampiyonlar Ligi Kadro Değerleri Açıklandı
11.03.2026 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16'da en değerli takım 1.36 milyar euro ile Real Madrid oldu. Galatasaray 15'inci.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'na kalan takımların kadro değerleri dikkat çekti.

Listeye göre en yüksek kadro değerine sahip takım 1.36 milyar euro ile Real Madrid oldu. İspanyol devini 1.31 milyar euro ile Manchester City ve 1.23 milyar euro ile Arsenal takip etti.

Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 344 milyon euroluk kadro değeriyle listede 15'inci sırada yer aldı. Norveç temsilcisi FK Bodo/Glimt ise 57 milyon euro ile Son 16'daki en düşük bütçeli takım konumunda yer alıyor.

Son 16 turunda yer alan takımların kadro değerleri şu şekilde:

Real Madrid – 1.36 milyar euro

Manchester City – 1.31 milyar euro

Arsenal – 1.23 milyar euro

Paris Saint-Germain – 1.20 milyar euro

Chelsea – 1.16 milyar euro

Barcelona – 1.11 milyar euro

Liverpool – 1.02 milyar euro

Bayern Munich – 959,95 milyon euro

Tottenham Hotspur – 802 milyon euro

Newcastle United – 708 milyon euro

Atletico Madrid – 584 milyon euro

Sporting CP – 464 milyon euro

Bayer Leverkusen – 422 milyon euro

Atalanta – 386 milyon euro

Galatasaray – 344 milyon euro

FK Bodo/Glimt – 57 milyon euro

Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Galatasaray, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi Kadro Değerleri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da günlük 8 bin TL’ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor Aydın'da günlük 8 bin TL'ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor
İBB davasında eski CHP’li milletvekili aylık gelirini açıkladı: Hangi çantayla para Bir tane delil gösterin İBB davasında eski CHP'li milletvekili aylık gelirini açıkladı: Hangi çantayla para? Bir tane delil gösterin
Deprem olan ile Naci Görür’den korkutan uyarı Deprem olan ile Naci Görür'den korkutan uyarı
Fenerbahçe Mert Müldür’ün nişanlısı için harekete geçti Fenerbahçe Mert Müldür'ün nişanlısı için harekete geçti
Dolar milyarderi Türkler açıkladı Murat Ülker 1 numara değil Dolar milyarderi Türkler açıkladı! Murat Ülker 1 numara değil
Rıza Baba’nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı Beynine pıhtı mı attı Rıza Baba'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Beynine pıhtı mı attı?
’’Para var huzur var’’ dedirten görüntü ''Para var huzur var'' dedirten görüntü
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı söylenen Adem Kılıçcı, sessizliğini bozdu Uyuşturucu testi pozitif çıktığı söylenen Adem Kılıçcı, sessizliğini bozdu
Türkiye-İspanya rüzgarına MSB de kayıtsız kalamadı Türkiye-İspanya rüzgarına MSB de kayıtsız kalamadı
Testi pozitif çıkan Edis’ten ilk açıklama: Şaşkınım Testi pozitif çıkan Edis'ten ilk açıklama: Şaşkınım

13:19
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin’den yeni mesaj
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj
13:12
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
13:08
Yüksel Yıldırım’ın Galatasaray için söylediklerine tepki yağıyor
Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray için söylediklerine tepki yağıyor
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
12:46
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 13:50:01. #7.13#
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi Kadro Değerleri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.