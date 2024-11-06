Şampiyonlar Ligi'nde 4. Hafta Başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta mücadelesi 9 maçla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunun 4. haftasının ilk gününde 9 maç oynandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
PSV (Hollanda)-Girona (İspanya): 4-0
Slovan Bratislava (Slovakya)- Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-4
Real Madrid (İspanya)- Milan (İtalya): 1-3
Liverpool (İngiltere)- Bayer Leverkusen (Almanya): 4-0
Borussia Dortmund (Almanya)- Sturm Graz (Avusturya): 1-0
Sporting (Portekiz)- Manchester City (İngiltere): 4-1
Lille (Fransa)- Juventus (İtalya): 1-1
Celtic (İskoçya)-Leipzig (Almanya): 3-1
Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa): 0-1
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