UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta 9 maçla sona erdi.
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta müsabakaları oynandı.
"Devler Ligi"nde günün maçlarının sonuçları şöyle:
Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere): 1-0
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)- Young Boys (İsviçre): 2-1
Bayern Münih (Almanya)- Benfica (Portekiz): 1-0
Paris Saint Germain (Fransa)- Atletico Madrid (İspanya): 1-2
Inter (İtalya)-Arsenal (İngiltere): 1-0
Feyenoord (Hollanda)- Salzburg (Avusturya): 1-3
Kızılyıldız (Sırbistan)- Barcelona (İspanya): 2-5
Sparta Prag (Çekya)-Brest (Fransa): 1-2
Stuttgart (Almanya)-Atalanta (İtalya): 0-2
Son Dakika › Spor › Şampiyonlar Ligi'nde 4. Hafta Maçları Tamamlandı - Son Dakika
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