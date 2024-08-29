Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi bugün gerçekleştirilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi bugün gerçekleştirilecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 36 takım bugün oynanan maçların ardından belli oldu. Organizasyonda 2024-2025 sezonunun kura çekimi yarın yapılacak. Lig aşamasına adını yazdıran takımlar da belirlendi.

29.08.2024 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi bugün gerçekleştirilecek

İSTANBUL, - UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 36 takım bugün oynanan maçların ardından belli oldu. Organizasyonda 2024-2025 sezonunun kura çekimi yarın yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün yapılan maçlar sonucunda 4 takım daha lig aşamasına katılma hakkı elde etti. Bu gece oynanan maçlarda rakiplerini saf dışı bırakan Dinamo Zagreb, Kızılyıldız, Slovan Bratislava ve Lille, lig aşamasına adını yazdırmayı başardı.

Avrupa'nın kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonunun kura çekimi, bugün Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da yapılacak. Bu sezon ilk kez lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda birinci maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig etabı 29 Ocak 2025'te sona erecek.

Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Ligi 9 ile 24'üncü sırada bitiren ekipler ise play-off'ta yer alacak. Play-off'ta ise 9 ile 16'ncı sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24'üncü sırada bulunan takımlar karşılaşacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına adını yazdıran 36 takım şöyle:

" İtalya: Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Milan

Almanya: Borussia Dortmund, Bayern Münih, Leipzig, Leverkusen, Stuttgart

İngiltere: Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City

İspanya: Atletico Madrid, Barcelona, Girona, Real Madrid

Fransa: Brest, Lille, Monaco, Paris Saint-Germain

Portekiz: Benfica, Sporting Lizbon

Hollanda: Feyenoord, PSV

Avusturya: Salzburg, Sturm Graz

İskoçya: Celtic

Belçika: Club Brugge

Ukrayna: Shakhtar Donetsk

Çekya: Sparta Prag

İsviçre: Young Boys

Hırvatistan: Dinamo Zagreb

Sırbistan: Kızılyıldız

Slovakya: Slovan Bratislava"

Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi bugün gerçekleştirilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:43 Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul’daki taksi sorununa çözüm için yeni adım Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'daki taksi sorununa çözüm için yeni adım
23:32 Galatasaray’da sular durulmuyor Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı Galatasaray'da sular durulmuyor! Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
22:38 Kayıp Narin’le ilgili soruşturmada Bakan Tunç’tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında Kayıp Narin'le ilgili soruşturmada Bakan Tunç'tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında
20:34 Suriye’de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü Suriye'de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü
19:33 Mark Zuckerberg’den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı Mark Zuckerberg'den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
10:18 Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Limoncuoğlu: Müslüman ülkelerin bir kısmı İsrail’in yanında Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Limoncuoğlu: Müslüman ülkelerin bir kısmı İsrail'in yanında
10:15 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesinden kafa karıştıran açıklamalar Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden kafa karıştıran açıklamalar
10:07 İmam nikahı kıydıran Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı İmam nikahı kıydıran Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı
10:04 Ne yapıyorsun Batshuayi Takım elenmiş ama onun aklı nerede Ne yapıyorsun Batshuayi? Takım elenmiş ama onun aklı nerede
10:02 Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı
09:54 ABD’de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
09:47 Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı!
09:46 Bitcoin şirketi Binance, İsrail’in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu Bitcoin şirketi Binance, İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 01:37:30. #1.12#
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi bugün gerçekleştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement