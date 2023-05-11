Milan ile Inter, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Inter, 2-0 kazanırken, Hakan Çalhanoğlu'nun etkili oyunu göz kamaştırdı.
Karşılaşmanın henüz başında rakibine şoku yaşatan Inter, 8. dakikada Dzeko ve 11. dakikada Mkhitaryan ile 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmazken Inter, Şampiyonlar Ligi'nde final kapısını araladı.
Mücadelede Hakan Çalhanoğlu, 8. dakikada Dzeko'nun attığı golde korneri kullanarak asisti yapan isim oldu. Milli futbolcunun, 16. dakikadaki enfes şutu ise direkte patladı. Hakan bu performansıyla tam not alırken, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Hakan Çalhanoğlu'nun asisti:
Hakan Çalhanoğlu'nun direkten dönen şutu:
Son Dakika › Spor › Şampiyonlar Ligi'nde Türk fırtınası! Finalist ekibin belirleneceği Milano derbisinde Hakan Çalhanoğlu'nun oyunu büyük beğeni topladı - Son Dakika