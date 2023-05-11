Şampiyonlar Ligi'nde Türk fırtınası! Finalist ekibin belirleneceği Milano derbisinde Hakan Çalhanoğlu'nun oyunu büyük beğeni topladı

Milan ile Inter, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Inter, 2-0 kazanırken, Hakan Çalhanoğlu'nun etkili oyunu göz kamaştırdı.

INTER 11 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ

Karşılaşmanın henüz başında rakibine şoku yaşatan Inter, 8. dakikada Dzeko ve 11. dakikada Mkhitaryan ile 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmazken Inter, Şampiyonlar Ligi'nde final kapısını araladı.

HAKAN'DAN FANTASTİK PERFORMANS

Mücadelede Hakan Çalhanoğlu, 8. dakikada Dzeko'nun attığı golde korneri kullanarak asisti yapan isim oldu. Milli futbolcunun, 16. dakikadaki enfes şutu ise direkte patladı. Hakan bu performansıyla tam not alırken, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Hakan Çalhanoğlu'nun asisti:

Görüntü: EXXEN

Görüntü: EXXEN

Görüntü: EXXEN

Görüntü: EXXEN

Görüntü: EXXEN

Görüntü: EXXEN

Hakan Çalhanoğlu'nun direkten dönen şutu:

Görüntü: EXXEN

Görüntü: EXXEN

Görüntü: EXXEN

Görüntü: EXXEN

Görüntü: EXXEN