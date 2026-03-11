Şampiyonlar Ligi\'ndeki son 16 takımın en düşük bütçeli ikinci takımı Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'na kalan takımların kadro değerleri dikkat çekti.

EN PAHALI TAKIM REAL MADRID

Listeye göre en yüksek kadro değerine sahip takım 1.36 milyar euro ile Real Madrid oldu. İspanyol devini 1.31 milyar euro ile Manchester City ve 1.23 milyar euro ile Arsenal takip etti.

GALATASARAY 15. SIRADA

Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 344 milyon euroluk kadro değeriyle listede 15'inci sırada yer aldı. Norveç temsilcisi FK Bodo/Glimt ise 57 milyon euro ile Son 16'daki en düşük bütçeli takım konumunda yer alıyor.

Son 16 turunda yer alan takımların kadro değerleri şu şekilde: