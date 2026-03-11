Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 takımın en düşük bütçeli ikinci takımı Galatasaray - Son Dakika
Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 takımın en düşük bütçeli ikinci takımı Galatasaray

11.03.2026 23:01
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda yer alan takımların kadro değerleri dikkat topladı. En yüksek kadro değerine 1.36 milyar euro ile Real Madrid sahip oldu. İspanyol devini, 1.31 milyar euro ile Manchester City ve 1.23 milyar euro ile Arsenal takip etti. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ise 344 milyon euroluk kadro değeriyle 15. sırada yer aldı. Norveç temsilcisi FK Bodo/Glimt ise 57 milyon euro ile Son 16'daki en düşük bütçeli takım oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'na kalan takımların kadro değerleri dikkat çekti.

EN PAHALI TAKIM REAL MADRID

Listeye göre en yüksek kadro değerine sahip takım 1.36 milyar euro ile Real Madrid oldu. İspanyol devini 1.31 milyar euro ile Manchester City ve 1.23 milyar euro ile Arsenal takip etti.

GALATASARAY 15. SIRADA

Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 344 milyon euroluk kadro değeriyle listede 15'inci sırada yer aldı. Norveç temsilcisi FK Bodo/Glimt ise 57 milyon euro ile Son 16'daki en düşük bütçeli takım konumunda yer alıyor.

Son 16 turunda yer alan takımların kadro değerleri şu şekilde:

  • 1.36 milyar euro: Real Madrid
  • 1.31 milyar euro: Manchester City
  • 1.23 milyar euro: Arsenal
  • 1.20 milyar euro: Paris Saint-Germain
  • 1.16 milyar euro: Chelsea
  • 1.11 milyar euro: Barcelona
  • 1.02 milyar euro: Liverpool
  • 959,95 milyon euro: Bayern Munih
  • 802 milyon euro: Tottenham Hotspur
  • 708 milyon euro: Newcastle United
  • 584 milyon euro: Atletico Madrid
  • 464 milyon euro: Sporting CP
  • 422 milyon euro: Bayer Leverkusen
  • 386 milyon euro: Atalanta
  • 344 milyon euro: Galatasaray
  • 57 milyon euro: FK Bodo/Glimt

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.