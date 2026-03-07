Şampiyonluğa koşuyorlar! Seyirci yasağı bile taraftarı durduramadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şampiyonluğa koşuyorlar! Seyirci yasağı bile taraftarı durduramadı

Şampiyonluğa koşuyorlar! Seyirci yasağı bile taraftarı durduramadı
07.03.2026 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seyircisiz oynama cezası nedeniyle Muğlaspor-Adana 01 FK karşılaşmasına taraftar alınmazken, yüzlerce taraftar Muğla Atatürk Stadyumu önüne kurulan dev ekrandan maçı takip etti. Şampiyonluğa koşan Muğlaspor'da çok sayıda vatandaş güneşe rağmen gencinden yaşlısına takımına destek vermek için stadyum önünde toplandı.

TFF 2. Lig'de topladığı 61 puanla lider Batman Petrolspor'un averajla gerisinde kalan ve şampiyonluk hedefleyen Muğlaspor, gencinden yaşlısına kupa için kenetlendi.

SEYİRCİ YASAĞINA RAĞMEN BÜYÜK DESTEK

Seyircisiz oynama cezası nedeniyle Muğlaspor ile Adana 01 FK arasında oynanan karşılaşmaya taraftar alınmadı. Ancak Muğlaspor taraftarı takımlarını yalnız bırakmadı. Saat 15.30'da Muğla Atatürk Stadyumu'nda başlayan karşılaşma için stadyum dışında dev ekran kuruldu. Taraftarlar, plastik sandalyelerin yerleştirildiği alanda maçı birlikte izledi. Aralarında yaşlı amcalardan gençlere kadar çok sayıda vatandaşın bulunduğu taraftarlar, güneşin altında dev ekrandan maçı takip etti.

Şampiyonluğa koşuyorlar! Seyirci yasağı bile taraftarı durduramadı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras karşılaşmanın ilk yarısını stadyum dışında taraftarlarla birlikte izledi. Taraftarların arasına oturan Aras, vatandaşlarla birlikte maçı takip etti. Seyircisiz oynanmasına rağmen stadyum önünde toplanan Muğlaspor taraftarları, dev ekrandan maçın her anını takip ederek takımlarına destek vermeye devam etti.

Şampiyonluğa koşuyorlar! Seyirci yasağı bile taraftarı durduramadı

Futbol, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluğa koşuyorlar! Seyirci yasağı bile taraftarı durduramadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor Bomba iddia yanıt buldu Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Bomba iddia yanıt buldu
Bir jest de İspanya’dan geldi Bir jest de İspanya'dan geldi
İsrail Lübnan’da BM Barış Gücü askerlerini hedef aldı İsrail Lübnan'da BM Barış Gücü askerlerini hedef aldı
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Mahmud Abbas, İran’ı kınadı Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
Rubio’dan korkutan haber: İran’la savaş birkaç hafta daha sürebilir Rubio'dan korkutan haber: İran'la savaş birkaç hafta daha sürebilir

20:55
Hatayspor 1. Lig’den düştü
Hatayspor 1. Lig'den düştü
19:37
Hamaney’in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
19:34
ABD’de ’’İran’a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine’’ yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
ABD'de ''İran'a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine'' yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
18:54
Irak’ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
Irak'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
18:27
Derbide gol perdesi açıldı Beşiktaş’a soğuk duş
Derbide gol perdesi açıldı! Beşiktaş'a soğuk duş
18:00
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 20:58:49. #7.12#
SON DAKİKA: Şampiyonluğa koşuyorlar! Seyirci yasağı bile taraftarı durduramadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.