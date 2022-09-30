FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası sona erdi - Son Dakika
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FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası sona erdi

30.09.2022 22:48

Samsun'da düzenlenen Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası sona erdi.

Samsun'da düzenlenen Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası sona erdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve muaythai, güreş, boks, karate, sambo, wushu olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen turnuvaya 56 ülkeden 1100 sporcu katıldı.

Turnuva, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda karate, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda güreş ve OMÜ Yalçın Taşmektepligil Spor Salonu'nda boks müsabakalarıyla sona erdi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay, AA muhabirine, Türkiye'nin tarihi bir başarı elde ettiğini söyledi.

Sporcuların aldıkları madalyalarla kendilerini gururlandırdığına işaret eden Günay, "Türkiye olarak 36 altın, 34 gümüş, 64 bronz olmak üzere 134 madalya alarak oyunları birinci sırada bitirdik. En yakın rakibimiz Ukrayna, üçüncü İran oldu ancak en yakın rakibimiz ile aramızda 80 madalya fark var." dedi.

Turnuvaya 6 federasyonla plan yaparak geldiklerini anlatan Günay, "Genelde milli takımlarımızın birinci ve ikinci sporcularına fırsat verdik. Yine Türkiye şampiyonlarına şans tanıdık. Deneyimliler vardı, yeniler vardı, bu da uluslararası deneyim oldu sporcularımıza ama 202 sporcu ile katılıp 134 madalya almak hakikaten bizi gururlandırdı." ifadesini kullandı.

Günay, 6 kategoriden sadece samboda ikinci olduklarını, diğer kategorilerin hepsini birincilikle bitirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu da ayrı bir gurur veriyor. Bu organizasyonu Türkiye'ye almak için müracaat ettiğimizde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın inanılmaz desteği oldu. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Başarılı bir organizasyona imza attık. Sporcu, hakem, antrenör olmak üzere 1800 kişinin katıldığı çok güzel bir organizasyondu. Buraya katılanların hepsi memnun ayrıldı. Yazın da üniversiteler bazında yapılan Avrupa Oyunları'nda ikinci olduk. Üniversite bazında Yeditepe Üniversitemiz Avrupa şampiyonu oldu. Üniversite sıralamaları yapılıyor, yine ilk üçte birçok üniversitemiz olacak. Bu, şunu gösteriyor; gençlerimize fırsat verilirse başarabiliyor. Bu, bizim için çok daha anlamlı."

Turnuvada kızların daha başarılı olduklarına dikkati çeken Günay, "Son yıllarda kızlar erkeklerden daha çok madalya almaya başladı. Madalya alan, almak için mücadele eden ama alamasa bile takım şampiyonlukları almamıza destek olan bütün gençlerimizi kutluyorum. İnşallah bu başarı sürdürülebilir olsun. Çünkü güzel ülkemiz bu başarıları hak ediyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Dövüş Sporları, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası sona erdi - Son Dakika

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