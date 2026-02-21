Samsun\'da Okçuluk U15 Finalleri Başladı

SAMSUN'da Türkiye Okçuluk U15 Ligi Finalleri 227 sporcunun katılımıyla başladı. Finallere kalan tüm sporcular ile gurur duyduklarını belirten Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF) Başkanı Abdullah Topaloğlu, "Genç sporcularımızın bu başarılarını gelecek yıllarda da devam ettireceğine inanıyoruz. Bu organizasyonlar sayesinde A Milli takımlarımıza ve olimpiyatlara hazırlayacağımız sporcular olacaklar. Tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Türkiye Okçuluk U15 Ligi Finalleri, 21–22 Şubat 2026 tarihlerinde Samsun Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenecek. Organizasyonda, 7 bölgeden gelen 17 takım ve toplam 227 sporcu mücadele edecek. Finalleri yerinden takip ederek sporculara her daim destek olduklarını ifade eden TOF Başkanı Abdullah Topaloğlu, "Türkiye Okçuluk Ligi'ni önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi planlıyoruz. İlk etabın gördüğü yoğun ilgi, bu organizasyonun ne kadar önemli ve gerekli olduğunu ortaya koydu. Gelecek yıl daha geniş bir perspektifle, daha kalabalık ve daha güçlü bir okçuluk camiasıyla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

'BU ORGANİZASYONLAR İLE SPORCULARIMIZI A MİLLİ TAKIMINDA OLİMPİYATLARA HAZIRLAYACAĞIZ'

Genç sporcuların elde ettikleri başarıların gelecek yıllarda da devam edeceğini söyleyen Abdullah Topaloğlu, "Samsun'da yine son derece kalabalık ve güçlü bir okçuluk organizasyonunun içindeyiz. 2025-2026 sezonu Okçuluk Ligi finalleri bugün burada gerçekleştiriliyor. Kasım ayından bu yana süren ve 6 haftalık maraton şeklinde devam eden lig yarışmalarının final etabında, 227 sporcumuz mücadele ediyor. Bu organizasyonla birlikte Okçuluk Ligi'nin şampiyonu belli olacak. Bu ligin önemini özellikle vurgulamak isterim. Şu anda Bulgaristan'da devam eden Salon Avrupa Şampiyonası'na 12 sporcuyla katıldık ve 12 madalya kazanmış durumdayız. Bu tablo, ülkemizi uluslararası arenada temsil etmeden önce bu tür lig ve altyapı organizasyonlarının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. 15 yaş altı ve 18 yaş altı kategorilerindeki çalışmalarımız kararlılıkla sürecek. Genç sporcularımızın bu başarılarını gelecek yıllarda da devam ettireceğine inanıyoruz. Bu organizasyonlar sayesinde A Milli takımlarımıza ve olimpiyatlara hazırlayacağımız sporcular olacaklar. Tüm sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.