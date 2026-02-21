Samsun'da Okçuluk U15 Finalleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Okçuluk U15 Finalleri Başladı

Samsun\'da Okçuluk U15 Finalleri Başladı
21.02.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Okçuluk U15 Ligi Finalleri, 227 sporcunun katılımıyla Samsun'da gerçekleştirildi.

SAMSUN'da Türkiye Okçuluk U15 Ligi Finalleri 227 sporcunun katılımıyla başladı. Finallere kalan tüm sporcular ile gurur duyduklarını belirten Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF) Başkanı Abdullah Topaloğlu, "Genç sporcularımızın bu başarılarını gelecek yıllarda da devam ettireceğine inanıyoruz. Bu organizasyonlar sayesinde A Milli takımlarımıza ve olimpiyatlara hazırlayacağımız sporcular olacaklar. Tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Türkiye Okçuluk U15 Ligi Finalleri, 21–22 Şubat 2026 tarihlerinde Samsun Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenecek. Organizasyonda, 7 bölgeden gelen 17 takım ve toplam 227 sporcu mücadele edecek. Finalleri yerinden takip ederek sporculara her daim destek olduklarını ifade eden TOF Başkanı Abdullah Topaloğlu, "Türkiye Okçuluk Ligi'ni önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi planlıyoruz. İlk etabın gördüğü yoğun ilgi, bu organizasyonun ne kadar önemli ve gerekli olduğunu ortaya koydu. Gelecek yıl daha geniş bir perspektifle, daha kalabalık ve daha güçlü bir okçuluk camiasıyla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

'BU ORGANİZASYONLAR İLE SPORCULARIMIZI A MİLLİ TAKIMINDA OLİMPİYATLARA HAZIRLAYACAĞIZ'

Genç sporcuların elde ettikleri başarıların gelecek yıllarda da devam edeceğini söyleyen Abdullah Topaloğlu, "Samsun'da yine son derece kalabalık ve güçlü bir okçuluk organizasyonunun içindeyiz. 2025-2026 sezonu Okçuluk Ligi finalleri bugün burada gerçekleştiriliyor. Kasım ayından bu yana süren ve 6 haftalık maraton şeklinde devam eden lig yarışmalarının final etabında, 227 sporcumuz mücadele ediyor. Bu organizasyonla birlikte Okçuluk Ligi'nin şampiyonu belli olacak. Bu ligin önemini özellikle vurgulamak isterim. Şu anda Bulgaristan'da devam eden Salon Avrupa Şampiyonası'na 12 sporcuyla katıldık ve 12 madalya kazanmış durumdayız. Bu tablo, ülkemizi uluslararası arenada temsil etmeden önce bu tür lig ve altyapı organizasyonlarının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. 15 yaş altı ve 18 yaş altı kategorilerindeki çalışmalarımız kararlılıkla sürecek. Genç sporcularımızın bu başarılarını gelecek yıllarda da devam ettireceğine inanıyoruz. Bu organizasyonlar sayesinde A Milli takımlarımıza ve olimpiyatlara hazırlayacağımız sporcular olacaklar. Tüm sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Türkiye, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsun'da Okçuluk U15 Finalleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Berlin dönüşü Özgü Namal’dan açıklama: Herkesin yapması gerekeni yaptım Berlin dönüşü Özgü Namal'dan açıklama: Herkesin yapması gerekeni yaptım
Kraliyet çalkalanıyor: Andrew serbest bırakıldı, eski eşi kayıplara karıştı Kraliyet çalkalanıyor: Andrew serbest bırakıldı, eski eşi kayıplara karıştı
Pelin Akil müzikal provalarında ladese girdi: Kaybettiği parayı paylaştı Pelin Akil müzikal provalarında ladese girdi: Kaybettiği parayı paylaştı
Ryanair’den Türkiye’ye saç ekimi göndermesi: Bu kez hedef Oyuncak Hikayesi’nin Woody’si Ryanair'den Türkiye'ye saç ekimi göndermesi: Bu kez hedef Oyuncak Hikayesi'nin Woody'si
ChatGPT’ye inandı hastanelik oldu Psikoz teşhisi konuldu, dava açtı ChatGPT'ye inandı hastanelik oldu! Psikoz teşhisi konuldu, dava açtı
Yaylada 3 kişiyi öldürüp, evi ateşe veren kardeşlere ceza yağdı Yaylada 3 kişiyi öldürüp, evi ateşe veren kardeşlere ceza yağdı
Emekli için masada 3 farklı senaryo var İşte konuşulan net rakamlar Emekli için masada 3 farklı senaryo var! İşte konuşulan net rakamlar
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar

15:10
“Savcıyım“ deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
"Savcıyım" deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
14:59
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
14:44
Otobüste ’’Savcıyım’’ deyip yolcuları tehdit eden kadın için harekete geçildi
Otobüste ''Savcıyım'' deyip yolcuları tehdit eden kadın için harekete geçildi
13:28
İran’dan savaşa hazırlık gibi hamle Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
12:58
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
12:45
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
12:33
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
12:29
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı Caninin kimliği şoke etti
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı! Caninin kimliği şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 16:01:55. #.0.4#
SON DAKİKA: Samsun'da Okçuluk U15 Finalleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.