- Samsun semaları kırmızı-beyaz

Samsunspor'un kuruluşunun 57. yılı Atakum sahilinde vatandaşlar ve taraftar grupları tarafından coşku ile kutlandı. Taraftarlar takımlarının bu yıl şampiyonluktaki en büyük aday olduğunu ifade ederken "Samsunspor'un destekçisiyiz" mesajı verdi. Kutlamada Samsun semaları atılan havai fişeklerle kırmızı-beyaz renklere büründü. Taraftarlar tezahürat yaparak Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: İHA

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