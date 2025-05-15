Samsun Uluslararası Su Sporları Festivali Başlıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Samsun Uluslararası Su Sporları Festivali, 24-25 Mayıs tarihlerinde su sporları ve eğlenceyi bir araya getirerek Karadeniz'in en büyük organizasyonlarından biri olacak.

SUKAY Tesisleri'nde gerçekleşecek festivalin en dikkat çeken bölümü dragon bot yarışları olacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 50 kulübün yanı sıra Azerbaycan ve İran Milli Takımları da katılım sağlayacak. Yarışlarda 750 profesyonel sporcu, 200 ve 2000 metrelik parkurlarda mücadele verecek. Festival kapsamında düzenlenecek halka açık yüzme etkinliği, 300 kişiyi denizle buluşturacak. Etkinlikte eğlenceli ve renkli anlar yaşanacak. Festivalde ayrıca wakeboard ve su kayağı gösterileri, DJ performansları, ışık şovları ve çeşitli sahne etkinlikleriyle katılımcılar unutulmaz iki gün geçirecek.

Doğan: "Samsun su sporlarında da öne çıkacak"

Samsun'un bir spor ve deniz şehri olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Su Sporları Festivali, Samsun'un potansiyelini göstermesi adına önemli bir adım. Artık Samsun denilince akla su sporları da gelecek. Bu festival, sporun, doğanın ve turizmin birleştiği özel bir organizasyon olacak" dedi. - SAMSUN