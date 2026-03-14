Samsunspor 24 saat süre verdi! Özür dilemezlerse başları yanacak

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynanan ve 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından, tribünde bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve İcra Kurulu Üyesi kızı Zeycan Yıldırım'a yönelik sözlü hakaret ve tehdit nedeniyle kulüpten açıklama yapıldı.

137 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Kırmızı-beyazlı kulübün hukuk departmanı tarafından yürütülen incelemelerde şu ana kadar 137 kişinin tespit edildiği bildirildi.

24 SAAT İÇERİSİNDE ÖZÜR DİLENMEZSE SAVCILIĞA BAŞVURULACAK

Kulübün resmi sanal medya hesaplarından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Fenerbahçe müsabakası sonrası ve ilerleyen günlerde Başkanımız Yüksel Yıldırım ve İcra Kurulu Üyemiz ve Pazarlama Departman Başkanımız Zeycan Yıldırım hakkında hakaret ve tehdit içeren paylaşımlar titizlikle incelenmiştir. Hukuk Departmanımızca şu ana kadar 137 kişi tespit edilmiş olup incelemeler devam etmektedir. 24 saat içerisinde paylaşımlarını kaldırıp özür dileyenler hakkında yeniden değerlendirme yapılacak; uymayanlar hakkında ise derhal savcılık başvuruları yapılacaktır. Kulüp avukatlarımız, bu tarz paylaşımlarda bulunan tüm kişilerin bizzat takipçisi olacaktır."