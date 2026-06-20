Samsunspor 60. Yıl Şenliği Coşkusu

SAMSUNSPOR, kuruluşunun 60'ıncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen '60'ıncı Yıl Yaz Şenliği' ile taraftarlar ve çocuklar Nuri Asan Tesisleri'nde bir araya geldi. Gün boyu süren programda sosyal sorumluluk çalışmaları, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli kurumsal stantlar yer aldı ve yoğun ilgi gördü.

Samsunspor, kuruluşunun 60'ıncı yılı için düzenlenen 'Samsunspor 60'ıncı Yıl Yaz Şenliği' etkinlikleri çerçevesinde bir yıl boyunca gerçekleştirilen organizasyonların sonuncusunu Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Şenlik kapsamında çocuk etkinlikleri, sahne gösterileri ve çeşitli aktiviteler taraftarlarla buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte çok sayıda firma stant açarak katılımcılara ücretsiz ikramlarda bulundu. Etkinlikte Samsunspor'un ürünlerinin yer aldığı TIR'da dikkat çekti.

Tesisleri taraftarlara açarak son etkinliği bu şekilde bitirmek istediklerini belirten Samsunspor Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus, "Geçen sene haziran ayında 60'ıncı yılımızın başlangıcını yaptık. Bugün ise bu süreçte artık kapanışını gerçekleştiriyoruz. Dolu dolu bir 60'ıncı yıl geçirdik. Son etkinlik olarak şehrimizle tesislerimizi buluşturmak istedik. Nuri Asan Tesisleri, şehirle bütünleştiğinde her zaman çok daha anlamlı hale geliyor. Şehrimizin en güzel noktasında yer alan bu tesis, Samsunspor'un geçmişten bugüne taşıdığı en önemli değerlerden biri. Bu değeri halkımızla ve çocuklarımızla buluşturmak istedik. Çocuklarımızın, "bu şehrin çocukları Samsunsporludur" diyorsak, bu tesiste bulunmalarını, içerisine girmelerini ve bu havayı solumalarını istedik. Aynı zamanda gezici store'umuzun da tanıtımını burada gerçekleştirdik. Bu vesileyle katılan tüm sponsorlarımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz'dan sonra Samsun'un tüm ilçelerine tırımızı göndereceğiz. Bir program hazırlıyoruz ve bunu sosyal medya hesaplarımızdan da duyuracağız. Başkanımız ve Seycan Hanım her zaman bize destek veriyor. Bu tırın hayata geçmesinde de büyük katkıları var. Böylece taraftarımızın da istediği bir hayali gerçekleştirmiş olduk" dedi.