Samsunspor'a 2 dönem transfer yasağı - Son Dakika
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Spor

Samsunspor'a 2 dönem transfer yasağı

Samsunspor, FIFA'nın 'yasak kayıtları' listesine eklendi ve 2 dönem transfer yasağına tabi tutuldu. Kararın geçerlilik süresi 24 Haziran'dan itibaren başlayacak.

24.06.2024 13:56
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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un 2 dönem transfer yasağı, FIFA'nın 'yasak kayıtları' listesine eklendi. Kararın geçerlilik süresi ise 24 Haziran'dan itibaren 2 transfer dönemini kapsıyor.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) bugün itibariyle 'transfer yasağı' sayfasını güncelledi. Yeni güncelleme ile birlikte daha önceden yasaklı kulüpler arasında ismi yer almayan Samsunspor'a üzücü haber geldi. 24 Haziran tarihi ile yayımlanan raporda Samsunspor'un 2 dönem transfer yasağının bugün itibari ile yürürlüğe geçtiği bildirildi. Kamuoyuna açıklanan raporda Samsunspor'un yanı sıra Süper Lig kulüplerinden Kayserispor'un, TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile Giresunspor'un da 2 dönem transfer yasağının başlangıç tarihi olarak 24 Haziran olduğu ifade edildi.

FIFA'nın daha önceden de açıkladığı listede transfer yasağı bulunan kulüpler MKE Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Ümraniyespor, Menemen FK, Konyaspor, Elazığspor, Adanaspor, Hatayspor, Antalyaspor, Erzurumspor, Sakaryaspor, Fatih Karagümrük, Eyüpspor ve Adana Demirspor gibi kulüpler yer almıştı.

Samsunspor'a 'haksız fesihler' dolayısıyla verilen 2 dönem transfer yasağı geçen sezon devre arasında İsviçre Federal Mahkemesi tarafından ertelenmiş ve Samsunspor devre arasında 3 yeni oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Bu sezon başında kadroda bulunan 5 futbolcusu ile yollarını ayıran ve yeni açıklanan karar neticesinde transfer yasağı ile karşı karşıya kalan Samsunspor, aksi bir karar çıkmadığı durumda 2024-2025 sezonunda yaz ve kış transfer döneminde yeni oyuncu alamayıp, kadrodaki mevcut oyuncuları ile sezon boyu mücadele etmek zorunda kalacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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