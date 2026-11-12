Samsunspor'da Celil Yüksel Galatasaray karşısında forma giyemeyecek - Son Dakika
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Samsunspor'da Celil Yüksel Galatasaray karşısında forma giyemeyecek

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Samsunspor\'da Celil Yüksel Galatasaray karşısında forma giyemeyecek
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Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Celil Yüksel'in Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini duyurdu. Çapa, Fatih Kaya'nın pazartesi gününden itibaren takımla antrenmanlara başlayacağını belirtti.

SAMSUNSPOR Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Celil Yüksel Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Fatih Kaya ise önümüzdeki pazartesi gününden itibaren takımla antrenmanlara başlayacak. Bunların dışında şimdilik herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, takımın sakatlık durumu ve transfer çalışmaları hakkında çıkan söylentiler için Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamada bulundu. Transferle ilgili çıkan söylentilerin imzalar atılmadan değerlendirilmesinin doğru olmadığını belirten Fuat Çapa, "Medyada transfer paylaşımları ile gündeme gelen futbolcularla ilgili, 'Şu kişi bu oyuncuyu istiyor ya da istemiyor' gibi konuları imzalar atılmadan konuşmanın bir anlamı yok. Gereken takviyeleri yapacağız inşallah. Bu konuda yoğun şekilde çalışmalar devam ediyor. Sakatlık durumunda bilgi verecek olursak, Celil Yüksel Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Fatih Kaya ise önümüzdeki pazartesi gününden itibaren takımla antrenmanlara başlayacak. Şu anda fizyoterapi ve performans ekibiyle çalışıyor. Bunların dışında şimdilik herhangi bir sıkıntımız yok. İnşallah böyle devam eder" diye konuştu.

Kaynak: DHA
GalatasaraySamsunsporFuat ÇapaFutbolSporSon Dakika

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