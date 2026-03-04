Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi can sıkan gelişme - Son Dakika
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi can sıkan gelişme

04.03.2026 21:49
Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımın sakatlık durumu hakkında konuştu. Üç oyuncusu hakkında bilgi veren Suat Çakır, ''Ntcham'da ufak bir sakatlık var. Zeki'de bir problem var. Pazar günü maçta aldığı darbeden dolayı dizinin arkasında ödem oluştu. Onun tedavisi devam ediyor. Fenerbahçe maçına yetişir mi ona bakacağız. Jaures'in sakatlığı 8 hafta civarında düşünülüyor.'' dedi.

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde takımın sakatlık durumu, belirlenen hedefler ve maç takvimi hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''HEDEFİMİZ AVRUPA'DA KUPA''

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Hedefimiz ligde yine ilk 5 ama şuan yetişmemiz biraz zor görünüyor. Bunun için Türkiye Kupası daha kolay gibi gözüküyor. İnşallah Türkiye Kupası gruplarını lider olarak bitirip çeyrek finalden sonra yarı finale kalıp, o kupayı alarak Avrupa'ya gitmek istiyoruz" dedi.

''LİGDE BİRAZ FARK ARTTI''

Türkiye Kupası'nda oynayacakları Antalyaspor maçı öncesinde hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu söyleyen Suat Çakır, "Üç günde bir maç oynuyoruz. İnşallah fazla sakat vermeden, fazla yorgunluk olmadan bu dönemi atlatırız. Antalyaspor'un Türkiye Kupası'nda iddiası yok. Son maçlarına U19 takviyesi ile çıktılar. Bizim için kupa önemli çünkü Avrupa'ya gitmek için şu an en kısa yol kupa diye gözüküyor. Çünkü ligde biraz fark arttı, 10 puana çıktı" diye konuştu.

"EMRE, SOUSA VE COULİBALY İLE İLGİLİ TEDAVİLER ŞU AN İÇİN BİTTİ"

Kırmızı-beyazlı takımın sakatlık durumu hakkında bilgilendiren Suat Çakır, "Jaures Assoumou pazar günü oynadığımız maçta sağ dizinde iç yağ bağlarından üçüncü derece yırtık olarak sakatlandı. Tedavisine başlanıyor ama sakatlığı uzun sürecek, öyle gözüküyor. Yani sakatlığı 8 hafta civarında diye düşünülüyor. Emre, Sousa ve Coulibaly'nin tedavileri şu an için bitti. Atletik performans hocasıyla çalışıyorlar. Hatta onlar da takımla beraber Antalya'ya gidiyorlar. Fizik olarak hocanın hazır göreceği zamanda oyuna alınacaklar. Ntcham'da ufak bir sakatlık var. Celil de sakatlık yaşamıştı ancak, şu an herhangi bir sorunu yok. Zeki'de bir problem var. Pazar günü maçta aldığı darbeden dolayı dizinin arkasında ödem oluştu. Onun tedavisi devam ediyor. Fenerbahçe maçına yetişir mi ona bakacağız. Doktorlar tedavilerini devam ettiriyor" ifadelerini kullandı.

"FİNALE KALIP, O KUPAYI ALARAK AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUZ"

Türkiye Kupası'nı alarak gelecek sezon da Avrupa Kupaları'nda yer almak istediklerini belirten Çakır, şöyle konuştu: "10 günde 4 tane maç oynadık. Perşembe akşamı Türkiye Kupası için Antalyaspor ile oynayacağız. Onun için Antalya'ya gidiyoruz. Cumartesi gününe kadar Antalya'da kalacağız. Oradan Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gideceğiz. Pazar günüde Fenerbahçe maçını oynayıp Samsun'a döneceğiz. Daha sonra da Perşembe günü Rayo Vallecano maçını oynayacağız. Yani çok sık maç programı var. Hedefimiz ligde yine ilk 5 ama şuan yetişmemiz biraz zor görünüyor. Bunun için Türkiye Kupası daha kolay gibi gözüküyor. İnşallah Türkiye Kupası gruplarını lider olarak bitirip çeyrek finalden sonra yarı finale kalıp, o kupayı alarak Avrupa'ya gitmek istiyoruz."

