Samsunspor'da Zorlu Sezon Hazırlığı - Son Dakika
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Samsunspor'da Zorlu Sezon Hazırlığı

Samsunspor\'da Zorlu Sezon Hazırlığı
04.07.2025 20:49
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Teknik direktör Thomas Reis, yeni sezon öncesi hedeflerini ve taraftar desteklerini vurguladı.

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, 2025-2026 sezonu öncesi Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, "Zor bir sezon bizi bekliyor olabilir ama geçen sezon olduğu gibi güçlü bir mentalite ortaya koymamız gerekiyor. Avrupa kupalarında da olumlu ve başarılı sonuçlar almak istiyoruz, fakat bunun için yapmamız gereken çok fazla iş var" dedi.

Samsunspor, 2025-2026 Süper Lig sezonu öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde ilk saha içi antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alman teknik adam Thomas Reis, "Tekrar Samsun'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Artık fikstürümüz belli oldu, ilk rakibimizin kim olduğunu biliyoruz. Kendi evimizde başlıyor olmak kesinlikle önemli ve olumlu bir durum. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.

'HER PLATFORMDA SAVAŞMAYA HAZIRIZ'

Yeni sezonda yapmak istedikleri hedefler hakkında konuşan Thomas Reis, "Benden önceki teknik direktörler gerçekten çok önemli işlere imza attılar. Takımı Süper Lig'e taşıyan bir hocamız vardı, ardından gelen Markus Gisdol ise Samsunspor'u ligde tutarak büyük bir başarı elde etti. Bu nedenle onlara karşı oynayacak olmak da ayrı bir heyecan yaratıyor, sabırsızlıkla bekliyorum. Ancak her şeyden önemlisi, benim takımım ve bizim takım olarak sahada göstereceğimiz performans. Yeni sezona iyi bir başlangıç yaparak, hazırlıklarımızı en iyi şekilde sürdürmek istiyoruz. Oyunculuk dönemimde Avrupa kupalarında mücadele etmiştim ancak teknik direktör olarak bu benim ilk Avrupa tecrübem olacak. Bugünlere ulaşmak için çok çalıştık. Elbette bu sezon bizim adımıza zorlu geçecek çünkü her kulvarda mücadele etmemiz gerekecek. Ancak biz her platformda savaşmaya hazırız ve bunun için dört gözle bekliyoruz. Bu süreçte çok iyi hazırlanmak istiyoruz. Zor bir sezon bizi bekliyor olabilir ama geçen sezon olduğu gibi güçlü bir mentalite ortaya koymamız gerekiyor. Avrupa kupalarında da olumlu ve başarılı sonuçlar almak istiyoruz, fakat bunun için yapmamız gereken çok fazla iş var" ifadelerini kullandı.

'TARAFTARLARIN KEYİF ALACAĞI BİR SEZON İZLETMEK İSTİYORUZ'

Taraftarlardan bu sezonda yanlarında olmalarını isteyen Reis, "Taraftarımız ve camiamız kadar bizler de büyük bir heyecan içindeyiz. Onlara keyif alacakları bir sezon yaşatmak istiyoruz. Güçlü bir mentalite ortaya koymak hem benim hem de takımın felsefesinin bir parçası. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve taraftarımıza zevk alacakları bir futbol izletmeyi hedefliyoruz. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da taraftarımızın yanımızda olmasını, stadyumu doldurmalarını istiyoruz. Onların desteği bizim için çok değerli. Hem ligde hem Avrupa kupalarında başarılı olmak ve güzel sonuçlar elde etmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Samsunspor, Futbol, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'da Zorlu Sezon Hazırlığı - Son Dakika

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