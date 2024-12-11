Samsunspor Futbol Akademisi'nde Yenilikler ve Gelişim Çalışmaları - Son Dakika
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Samsunspor Futbol Akademisi'nde Yenilikler ve Gelişim Çalışmaları

Samsunspor Futbol Akademisi\'nde Yenilikler ve Gelişim Çalışmaları

Samsunspor Futbol Akademi Koordinatörü Savaş Serdar, altyapılarına verdikleri önem ile ilgili bilgi vererek, 6-19 yaş arasındaki 209 lisanslı sporcu ve 865 futbol okulu sporcusunun bulunduğunu açıkladı. Akademi, sosyal medya kullanımı ve dünya futbol tarihi gibi konularda seminerler düzenleyerek sporcuların gelişimine katkıda bulunuyor. Ayrıca Fransız antrenör Cedric Cattenoy'un kurumlarına katılacağı duyuruldu.

11.12.2024 22:48  Güncelleme: 22:55
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SAMSUNSPOR Futbol Akademi Koordinatörü Savaş Serdar, "6 ile 19 yaş arası sporculardan oluşan 209 lisanslı sporcumuz var. 865 tane de futbol okulu sporcumuz bulunmakta. Diğer taraftan U19 takımımız Süper Lig takımlarının bulunmuş olduğu Elit A liginde mücadele ediyor. U17 takımımızda Elit A liginde mücadele ediyor" dedi.

Samsunspor'da 42 dönümden oluşan Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri, özellikleriyle dikkat çekiyor. Tesis içerisinde futbol sahaları, spor salonu, yatakhane, yemekhane, görsel eğitim salonu, toplantı salonu, soyunma odaları ve antrenör odaları bulunuyor. Samsunspor, altyapıdaki oyuncularına da önem veriyor. Kırmızı beyazlı ekibin 6-19 yaşları arası sporculardan oluşan 209 lisanlı sporcusu, 865 de futbol okulu sporcusu bulunuyor. DHA'ya konuşan Futbol Akademi Koordinatörü Savaş Serdar, "Tesisimiz 2 adet olmak üzere nizami çim sahalarımız bulundurmaktadır. Bir de özel antrenmanlarımız için küçük bir çim sahamız daha bulunuyor. 119 yatak kapasiteli bir binamız var. 400 metrekare spor salonumuz, 150 kişilik yemek salonumuz var. Soyunma odaları, antrenör odaları, görsel eğitim salonu şeklinde tesisimiz akademi boyutunda nadir kulüplerin sahip olabildiği özellikler bulunduruyor. Aynı şekilde 2 adette nizami ölçülerde suni sahamız bulunmaktadır. Bir de futbol okullarımızın kullanmış olduğu küçük bir halı sahamız var. 6 ile 19 yaş arası sporculardan oluşan 209 lisanslı sporcumuz var. 865 tane de futbol okulu sporcularımız bulunmakta. Diğer taraftan U19 takımımız Süper Lig takımlarının bulunmuş olduğu Elit A liginde mücadele ediyorlar. U17 takımımızda Elit A liginde mücadele ediyor. 14-16 yaş arası oyuncularımız gelişimli ligleri kapsamında beş takımın bulunmuş olduğu bir grupta mücadele ediyorlar" dedi.

'SOSYAL MEDYA VE FUTBOL TARİHİ KONULARINDA BİLGİLENDİRİYORUZ'

Futbolcuların sosyal medya kullanımı hakkında seminerler düzenleyerek çalışmalar yaptıklarını belirten Serdar, "Sporcularımız üzerinde futbol dışında da çalışmalar vardır. Çocuklarımız telefona, internete maruz kalıyorlar. Elbette iyi kullanıldığında bunlar faydalı olabilecek şeylerdir. Ama genç sporcuların sosyal medyayı bilinçsiz şekilde kullanmaları onların farklı davranışlara evrilmesine sebep oluyor. Bu gibi konulara yönelik iletişim ve sosyal medya seminerleri düzenledik. Çocuklarımıza sosyal medya kullanımı ile ilgili bir bilgi aktarmaya çalıştık. Bunun dışında görsel eğitim salonumuzda dünya futbol tarihi gibi konulara da değiniyoruz. Yabancı dil eğitimi vererek hayatlarına yeni bir şey katmalarını istiyoruz" diye konuştu.

'FRANSIZ ANTRENÖR CEDRIC CATTENOY ARAMIZA KATILACAK'

Akademiye katılacak olan antrenör Cattenoy hakkında bilgi veren Savaş Serdar, "Futbol akademimiz için teknik direktör olarak Fransız antrenör Cedric Cattenoy aramıza katılacak. Kendisi sahadaki Avrupa yöntemlerini buraya kanalize edecek. Antrenörlerimizin gelişimini sağlayacak seminerler düzenleyecek. Sahada oyuncularımızın farklı bir antrenman planları içerisinde bulunmalarını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Samsunspor Futbol Akademisi'nde Yenilikler ve Gelişim Çalışmaları - Son Dakika

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