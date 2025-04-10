Samsunspor, Galatasaray Maçına Hazır - Son Dakika
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Samsunspor, Galatasaray Maçına Hazır

Samsunspor, Galatasaray Maçına Hazır

Thomas Reis, Galatasaray karşısında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.

10.04.2025 13:52
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahalarında oynayacakları Galatasaray maçında, kendilerinden çok rakiplerinin baskı hissedeceğini söyledi.

"GALATASARAY'DA BASKI DAHA FAZLA"

Son haftalarda Samsunspor'un kötü performans göstermesine rağmen Galatasaray maçında üzerlerinde baskı hissetmeyeceklerini ifade eden Reis, "Bizim için çok baskı hissedeceğimiz bir maç olmayacak. Çok iyi bir rakiple oynayacağız. Galatasaray'ın şampiyonluk için oynayacağını biliyoruz. Bu nedenle onların daha fazla baskı hissedeceği düşüncesindeyim. Elbette son maçlarda gösterdiğimiz performanstan ötürü ligdeki konumumuz ve pozisyonumuzun farkındayız. Çok da iyi bir performans gösteremedik son maçlarda. Bu kötü gidişatı ligin geri kalanında iyi bir seviyeye getirmek için güzel bir sonuç almak istiyoruz." diye konuştu.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Victor Osimhen ve Alvaro Morata'ya dikkat etmeleri gerektiğine işaret eden Reis, "Bu iki oyuncuyu maçın tamamında durdurmak çok zor olacak. Her şeyden önce yapılan ortaları iyi savunmamız gerekiyor. Orta yapmalarına da imkan vermememiz gerekiyor. Bunu her hafta çalışıyoruz. Temaslı bir şekilde içeride savunmak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Kendi oyunumuzu sergilemek istiyoruz. Bu rakibe bağlı da olabiliyor. Rakip, bazen topla daha fazla oynayabiliyor. Galatasaray'da çok iyi oyuncular var ve topa sahip olmaya çalışacaklar. Bizim de kompakt kalmamız lazım. İyi bir mantalite ve mücadele ortaya koymamız lazım. Bunu yaparsak kaliteye karşı kazanma fırsatımız olacaktır." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK BENİ İLGİLENDİREN BİR ŞEY DEĞİL"

Reis, şampiyonluk yarışının kendisini ilgilendirmediğini dile getirerek, "Şampiyonluk beni ilgilendiren bir şey değil, benim için önemli değil. Sonuç olarak en iyi takım şampiyon olacaktır diye düşünüyorum. Oyuncularımı bu konuda kesinlikle motive etmek zorunda değilim. Çok iyi bir statta tam kapasite olarak maçı oynayacağız. Taraftarımızın çok büyük bir kısmı bizi destekleyecektir. Bugüne kadar bunu iyi bir şekilde yaptılar. Böyle bir statta, böyle bir ambiyansta, böyle bir taraftar karşısında oynayacak olmaları bizim futbolcularımız için çok iyi bir motivasyon kaynağı olacaktır. Biz de puanlar almak istiyoruz. Elbette ki bu zor olacaktır. Biz kendi oyunumuzu oynayacak olursak iyi bir performans gösterip iyi savaşırsak elbette ki olumlu bir sonuç alacağımız düşüncesindeyim. Geçmişte buna benzer çok fazla maçlar oynadım. İyi bir sonuç almak istiyorsak yüzde 100'den fazlasını vermemiz gerekiyor. İyi bir sonuç almamız için çok fazla çalışmamız gerekiyor" dedi.

ÜÇ İSİM YOK

Son olarak ligin ilk yarısının vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Olivier Ntcham'ın ikinci yarıda çok az oynama fırsatı bulmasına da değinen Reis, "Olivier Ntcham'ı izin konusundan ötürü kendisini affettim. Üzerinden çok zaman geçti. İlk 11 için çok iyi fırsatlar da geldi kendisine ama performansından ötürü o şansları değerlendiremedi. Kendisiyle konuştuk. Çok iyi durumda ve Galatasaray maçında bizim adımıza çok önemli bir oyuncu olabilir. Nasıl bir performans göstereceğine bakacağız. Takım olarak ligin ilk yarısında gösterdiğimiz performansı ikinci yarıda gösteremiyoruz, performansımızda bir dalgalanma var. Bu da normal açıkçası ancak Galatasaray'a karşı elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Kulüp olarak bizi şu dönemde sıkıntılı duruma sokan şey, sakat oyuncuların durumu. Sakat olan oyuncuların olmaması diğer oyuncular için bir şans ortamı sunuyor. Marc Bola, Ait Bennasser ve Celil Yüksel sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçında olmayacak. Soner Aydoğdu ise oynayabilecek gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor, Galatasaray Maçına Hazır - Son Dakika

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