Samsunspor Haklı Galibiyetle Sevindi

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Trendyol Süper Lig'de ikas Eyüpspor'u 3-0 yenedikleri maçta haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yıldırım, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını belirten Yıldırım, "Oyuncularımda mükemmel bir istek var ama biliyorsunuz maç oynanmadan sonucu belli olmuyor. Eyüpspor da bizim kadar yenmek istiyordu. Avrupa iddiasını sürdürmek için bugün biz daha fazla istedik, daha fazla çalıştık, koştuk. Sonuçta haklı bir galibiyet aldık." dedi.

Avrupa kupalarına katılma hedeflerinin olduğunu vurgulayan Yıldırım, "İnşallah olacak. Şimdi akşam Fenerbahçe- Beşiktaş maçı var. Orada da biz Fenerbahçe'nin galip gelmesini isteyeceğiz. Beşiktaş'la aramız açılsın. Başakşehir haftaya Fenerbahçe ile oynayacak. Yani rakiplerimizin zor maçları var. Biz kümede kalmaya uğraşan Sivasspor, sonrasında Trabzonspor ile oynayacağız. Ardından da Kayserispor ile oynayacağız, onlar ligde kaldı gibi. Belki son maç onlar için çok önemli olmayabilir. Genç oyuncularla çıkabilirler. Belki bizim için kolay ya da zor maç olacak. Bilemiyoruz ama 3 maçta 9 puan için sahaya çıkacağız." diye konuştu.

Yüksel Yıldırım, üst üste yaşadıkları mağlubiyetlere rağmen ligdeki konumlarının fazla değişmediğini belirterek, "Bu ligin kalitesinin de ne kadar kötü olduğunu gösterdi. 4 haftalık mağlubiyet sonrası hala üçüncüsün. Biz de Allah'a şükür ayağımıza gelmiş bu fırsatları değerlendirdik. Bodrum FK maçı, bizim için dönüm maçıydı. O maçı alınca gerçekten bir hayat verdi bize." ifadelerini kullandı.

Oyuncuları ve teknik ekibi tebrik eden Yıldırım, Samsunspor taraftarına destekleri için teşekkür etti.