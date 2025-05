Samsunspor Hedef 3\'üncülük

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, "Rakibimizin durumunun farkındayız. Yarınki maç onlar için ligde kalmak adına son şans olabilir. Ancak bizim de ligin sonu için belirlediğimiz bir hedef var. Hedefimiz ligi 3'üncü sırada bitirmek" dedi.

Samsunspor, ligin 36'ncı haftasında sahasında karşılaşacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan teknik direktör Thomas Reis, Sivasspor maçının zor geçeceğini söyledi. Reis, "Bizim için her maç çok önemli. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Son haftalarda oynadığımız maçlara baktığımızda çok daha iyi bir performans sergilediğimizi ve çok daha güçlü bir mantaliteyle karakter ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Rakibimizin durumunun farkındayız. Evet, yarınki maç onlar için ligde kalmak adına son şans olabilir. Ancak bizim de ligin sonu için belirlediğimiz bir hedef var. Şu an 4'üncü sıradayız ama mümkünse 3'üncülük için mücadele etmek istiyoruz" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ LİGİ 3'ÜNCÜ SIRADA TAMAMLAMAK'

Sezon sonu hedeflerinin ligi 3'üncü sırada tamamlamak olduğunu ifade eden Reis, "Bu maçın taraftarımız açısından önemi büyük. Ancak bizim de hedeflerimiz doğrultusunda puanlara ihtiyacımız var. Evet, bizim kazanmamız durumunda rakibimiz küme düşmüş olacak. Fakat bizim belirlediğimiz hedefe ulaşmamız gerekiyor. Zor bir maç olacak. Rakibimiz de savaşacak, mücadele edecek, kazanmak isteyecek. Bu nedenle zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Ama sonuçta elimizde önemli bir şans var. Bu şansı iyi değerlendirirsek, hedefimize ulaşmak adına büyük bir adım atmış olacağız. Umarım galibiyetle ayrılırız ve hem takımımız hem de taraftarımız bu galibiyeti birlikte kutlar. Avrupa'yı garantilememiz nedeniyle oyuncularımın herhangi bir rehavete kapılacaklarını ya da konsantrasyon anlamında bir eksiklik yaşayacaklarını düşünmüyorum. Türkiye'de, Samsun'da birçok insan böyle düşünebilir. Ancak sonuçta eleme turları diye bir şey var. 3'üncü sırada bitirirsek sadece bir eleme maçı oynayacağız. O maçı kaybetseniz bile doğrudan Konferans Ligi gruplarına kalıyorsunuz. Bu nedenle hedefimiz 3'üncü sırada bitirmek. 4'üncü sırada olmanız durumunda ise çok daha fazla eleme oynamanız gerekiyor. Bu da işleri zorlaştırıyor. Kolay olmayacak, çünkü sadece biz değil, rakiplerimizin de alacağı sonuçlar belirleyici olacak. Ancak elimizde iyi bir fırsat var. Bu 3 maçı da kazanmak istiyoruz. Dediğim gibi, 3'üncü olabilmemiz için Beşiktaş'ın da puan kaybetmesi gerekiyor. Ama kötü bir performans gösterirsek, kendimizi 5'inci sırada da bulabiliriz" dedi.