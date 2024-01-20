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Samsunspor Kafilesinin Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenler Anıldı - Son Dakika
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Samsunspor Kafilesinin Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybedenler, kabirleri başında anıldı. Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerden teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan için kazanın 35. yılında Asri Mezarlık'taki kabirleri başında anma töreni düzenlendi. Samsunspor, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da büyük başarılara imza atacaktır.

Samsunspor Kafilesinin Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenler Anıldı
20.01.2024 - 11:39,
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Samsun spor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybedenler, kabirleri başında anıldı.

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerden teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan için kazanın 35. yılında Asri Mezarlık'taki kabirleri başında anma töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından konuşan Yılport Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus, trafik kazasının Türk futbol tarihinin en acı hadiselerinden biri olarak tarihe geçtiğine işaret ederek, "Bu kaza sadece şehrimiz ve Samsunspor'a gönül verenler için değil, tüm spor camiasının ve futbolseverlerin hafızalarında yer etmiştir. Şanlı bayrağımızdan aldığı renkler ve Atatürk armalı formasıyla hak ettiği mutlu günlere ulaşacağına inancım tamdır. Samsunspor, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da büyük başarılara imza atacaktır." dedi.

Öte yandan aynı kazada felç kalan ve 2 yıl önce vefat eden Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar da Asri Mezarlık'taki kabrinde dualarla anıldı.

Anma törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Yılport Samsunspor İcra Kurulu üyeleri Soner Soykan ve Suat Çakır, futbol direktörü Fuat Çapa, futbolcular Osman Çelik ve Yunus Emre Çift, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat Öncü ile vatandaşlar katıldı.

Kazada yaşamını yitiren Mete Adanır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Muzaffer Badalıoğlu Zonguldak'ta, Zoran Tomic ise Sırbistan'daki mezarı başında anılacak.

Kazadan dolayı Samsunspor renklerine "siyah"ı da eklemişti

Samsunspor Futbol Takımı'nın 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazası, Türk futbol tarihinin kara günleri arasında yer alıyor.

Sezonun ikinci devresinde Malatyaspor deplasmanına giden Samsunspor futbol takımının bulunduğu otobüs Havza ilçesinde kamyon ile çarpışmış, kazada teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan yaşamını yitirmişti.

Karadeniz ekibi, kaza nedeniyle 1989 yılından itibaren kırmızı-beyazlı renklerine "siyah"ı da eklemişti.

Kaynak: AA
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