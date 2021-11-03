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Samsunspor kötü gidişi durdurmak istiyor - Son Dakika

Samsunspor kötü gidişi durdurmak istiyor

03.11.2021 11:39
Samsunspor kötü gidişi durdurmak istiyor

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da futbolcular Alp Tutar ve Ali Ülgen, kötü gidişatı terse çevirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söylediler.

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da futbolcular Alp Tutar ve Ali Ülgen, kötü gidişatı terse çevirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söylediler.

Sezona şampiyonluk hedefi ile başlayan Samsunspor, geride kalan 11 haftada hayal kırıklığı oluşturdu. 11 haftada 12 puan toplayabilen Samsunspor zirvenin 15 puan gerisinde kaldı. Samsunspor'da futbolcular Alp Tutar ve Ali Ülgen, açıklamalarda bulundu.

Ali Ülgen: " Galatasaray'la adımın anılması beni çok heyecanlandırdı"

Gösterdiği performans ile büyük kulüplerin radarına giren Samsunspor'un genç sağ beki Ali Ülgen, "Samsunspor'a geldiğim için çok mutluyum. Şu anda çok iyi bir gidişatımız yok. Bunu düzeltmek de bizim elimizde. Bu haftadan itibaren de kötü gidişi düzeltmek istiyoruz. Hedefim Samsunspor ile şampiyonluk yaşamak. Her genç gibi benim de Avrupa hedeflerim var. Bu hedefimi şampiyonluk yaşadıktan sonra gerçekleştirmek istiyorum. Galatasaray'la adımın anılması beni çok heyecanlandırdı. Yılarca Galatasaray'da oynadım ve oranın altyapısından çıktım. Tabii ki de çok isterim ama şu anda Samsunspor'un başarısına odaklanmış durumdayım. İnşallah işlerin iyi gideceğini düşünüyorum ve toparlanacağımızı umuyorum. Sonrası da sezon sonu konuşulur. Alınan kötü sonuçlar sonrası ister istemez moralimiz biraz bozuk. İyi olamıyoruz çünkü birkaç maçtır kazanamıyoruz. Genç ve tecrübeli çok oyuncumuz var. Genç oyuncular olarak elimizden geleni yapıyoruz. Tecrübeli oyuncular da elinden geleni yapıyor. İnşallah Manisa FK maçından iyi sonuç alırsak ileriki haftalar için bizim açımızdan daha iyi olacak. Takımın antrenmanda gösterdiği performans ile Fuat Çapa'nın bize olan davranışları çok iyi. Çok da iyi gidiyoruz. Sadece maç kazanamıyoruz. Taraftarımızın bizden beklentisini biliyoruz. Bu maç çok önemli ve evimizde kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

Alp Tutar: "Kötü gidişatı düzeltmek için her gün çalışıyoruz"

Forma şansı bekleyen kaleci Alp Tutar ise, "Böyle büyük bir kulüpte oynamak farklı şeyler istiyor. Sezona şampiyonluk hedefi ile başladık. Bu hedefimiz hala duruyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Futbolda bazen her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Takım için de kulüp için de herkes taşın altına elini koyuyor. Kötü gidişatı düzeltmek için her gün çalışıyoruz. İnşallah oynayacağımız ilk maçla bir çıkış yakalarız. Rekabet her yerde var. Samsunspor'da da aramızda güzel bir rekabet var. Herkes oynamak istiyor. Ben de oynamak istiyorum. Kendimi hazır hissediyorum ve oynamak istiyorum. Şans geldiği zamanda da en iyi şekilde görev yapacağımı düşünüyorum. Onun için de çalışarak beklemeye devam ediyorum. Kadro dışı olayları sonrası üzgünüz. Böyle bir şeyler olması takım için güzel değil. Onun dışında takımın havası ne kadar kötü gitse de arkadaşlık iyi herkes birbirine kenetlendi ve tutundu. Yeni hocalarımız ve bizler canla başla çalışıyoruz. Takım olarak bir değişim yapmaya çalışıyoruz. Artık iyi bir çıkış yakalamamız gerekiyor" diye konuştu. - SAMSUN

Samsunspor kötü gidişi durdurmak istiyor
Samsunspor kötü gidişi durdurmak istiyor

Galatasaray, Samsunspor, Spor Toto, Ali Ülgen, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor kötü gidişi durdurmak istiyor - Son Dakika Spor


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