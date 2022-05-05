Samsunspor, play-off şansını değerlendirmek istiyor - Son Dakika
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Samsunspor, play-off şansını değerlendirmek istiyor

05.05.2022 19:28
Samsunspor, play-off şansını değerlendirmek istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Yücel Uyar, play-off'a kalmak için ligin son 3 maçına odaklandıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Yücel Uyar, play-off'a kalmak için ligin son 3 maçına odaklandıklarını söyledi.

Uyar, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiğinden bu yana çok kritik maçlarda görev yaptığını aktardı.

Bu hafta karşılaşacakları Beypiliç Boluspor maçının her iki takım açısından da önemli olduğuna işaret eden Uyar, "Boluspor'un pozisyonu gerçekten çok kritik. Biz de play-off'a kalmak için ligin son 3 maçına odaklandık. Rakibimiz küme düşme tehlikesini yaşıyor ve biz maçı kazanırsak bunu daha derin yaşayacak. Eyüpspor'un geçen hafta yenilmesiyle bizim açımızdan biraz da olsa play-off için ışık göründü. Biz o ışığa doğru yürümek istiyoruz. Onun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yasin Öztekin takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yasin Öztekin'e de izin verdiklerini dile getiren Uyar, "Bizden izin istedi ve yönetim kurulumuz buna olumlu yanıt verdi. Bugün takım kaptanımız Yasin ile vedalaştık. Kendisine futbol hayatında başarılar dileyip, emeklerinden dolayı teşekkür ettik." dedi.

Öte yandan kırmızı-beyazlılar, Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Yücel Uyar yönetiminde çalışan futbolcular pas çalışması yaptı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Recep Burak Yılmaz, Ali Kılıç, Tallo, Hasan Kılıç ve Melih Okutan katılmadı.

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Kaynak: AA

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