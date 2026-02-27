Samsunspor, Shkendija'yı 4-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Samsunspor, Shkendija\'yı 4-0 Mağlup Etti
27.02.2026 00:19
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Shkendija'yı 4-0 yenerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

UEFA Konferans Ligi Son 16 play-off rövanş maçında Samsunspor, kendi sahasında ağırladığı Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı 4-0 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink ve Shkendija Teknik Direktörü Jeton Beqiri karşılaşmayı değerlendirdi.

Tarihi bir başarı elde ettiklerini belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, "3 puan almak önemliydi. Ülke puanına katkı anlamında da mutluyuz. Bunu başardığımız için mutluyuz. Hoca olarak ben de bu galibiyetten dolayı mutluyum. İlk yarı performansımızı gösteremedik. İlk yarıda biraz gergindik. Bu sebepten dolayı performansımızı gösteremedik. İlk golden sonra oyunun kilidini açtık. Rakibimize herhangi bir fırsat vermedik. Küçük de olsa fırsat vermedik. Şu an kurayı dört gözle beklediğimizi söyleyebilirim. İki forvetle oynamak riskliydi. Kendi evimizde ve taraftarımızın önünde kazanmak istemiştik. 4-0 kazanmak da 1-0'a oranla iyiydi. Toplamda 5 gol atmış olduk" dedi.

'KULÜP GEÇMİŞTE ÇOK DOĞRU İŞLER YAPTI'

Konferans Ligi'nde gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini ifade eden Fink, "İyi bir yıl geçirmiş bir takıma gelmek kolay değil. Takımda, Avrupa'da oynamamış oyuncular var, ritmi farklı oyuncular var. Kulüp geçmişte çok doğru işler yaptı. Belki şampiyon olmadı ama sonuç olarak 7'nci sıradayız. Türkiye'de beklentilerin çok yüksek olduğunu biliyorum. Kulüp çok doğru ve iyi işler yapıyor. Bazı sakatlarımız da var. Beklentimiz; gidebildiğimiz kadar Konferans Ligi'nde gitmek istiyoruz. Ben tecrübeli bir hocayım ve bu durumlarla nasıl başa çıkılması gerektiğini biliyorum. Pazar günü oynayacağımız lig maçında bir veya iki genç oyuncumuza şans vermeyi düşünüyorum" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ ÇEYREK FİNALE KALMAK'

Hedeflerinin Konferans Ligi'nde çeyrek finale kalmak olduğunu söyleyen teknik direktör, "Sadece kendim için değil, takım ve kulüp için de mutluyum. Ben şu an sahanın kenarındayım. Kurayı bekleyeceğiz. Rayo Vallecano veya Shakhtar Donetsk'ten biri olacak. İki rakip de güçlü. Belki favori olmayacağız ama sürprizi gerçekleştirebiliriz. Biz sadece karşılaşmaları oynamak için oynamayacağız. Çeyrek finale kalmak için oynayacağız. Shakhtar'ın güzel oyuncuları var. Rayo Vallecano topa sahip olmada çok iyi bir takım. Onlara karşı dostluk maçında oynamıştım. Hedefimiz önümüzdeki turu da geçmek" ifadelerini kullandı.

BEQIRI: AVRUPA HAYALLERİMİZ BİTMİŞTİR

Samsunspor'a Avrupa'da başarılar dileyen Shkendija Teknik Direktörü Jeton Beqiri, "Samsunspor'u tebrik etmek istiyorum. İlk yarıda çok iyiydik. Biz bence bayağı iyi oynadık. Böyle bir sonuç beklemiyordum. Zor bir maç oldu. İlk golden sonra takımın morali düştü. Bu sonuç bizim için iyi olmadı. Bu maçtan sonra bizim Avrupa hayallerimiz bitmiştir. Buraya kadar geldikleri için futbolcularımı tebrik ederim. Bu maçta emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bizim için iyi bir deneyim oldu. Bundan sonra kendi ligimizde elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Bundan sonra daha güzel sonuçlar bizi bekleyecektir. Hem Üsküp'te hem de burada zor bir maçtı. Burada olmaktan onur ve mutluluk duyduk. Samsunspor bizim için ciddi bir rakipti. Böyle takımlarla karşı karşıya gelmek bizim için mutluluk vericidir. Bu maçlardan derslerimizi çıkarıp, kendi hatalarımıza bakacağız" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Samsunspor, Konferans, Futbol, Spor, Son Dakika

