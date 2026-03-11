Samsunspor'un Avrupa Hedefi - Son Dakika
Samsunspor'un Avrupa Hedefi

11.03.2026 16:46
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, çeyrek finalde Trabzonspor ile zorlu bir maça çıkacaklarını belirtti.

SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, " Avrupa'da hedefimiz çeyrek finale gitmekti. Şu an son 16'dayız. Yarın önemli bir maçımız var. Kazanmak istiyoruz ve Madrid'e avantajlı gitmek istiyoruz. Bunu yapabilirsek Samsunspor tarihine geçeceğiz" dedi.

Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor'un rakibi oldu. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kura çekimi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yüksel Yıldırım en zorlu kuranın kendilerine çıktığının altını çizerek, "Tüm kuralar takımlara hayırlı olsun. Bana göre kuranın en zorunu Samsunspor çekti. Çünkü çeyrek finalde bir Karadeniz derbisi ama bunun iyi tarafı evimizde oynayacak olmamız. Trabzonspor zorlu bir rakip oldu. Onu geçtiğimizde de Galatasaray'a konuk olacağız. Onun için Samsunspor'un işi zor ama biz zoru seviyoruz. Takımım tamamen kupaya fokus olduğu için zoru seviyoruz. Takımıma güveniyorum. Çeyrek ve yarı finali geçip final oynamak istiyoruz. Avrupa'ya gidiş yolumuzun en kısası Türkiye Kupası olduğu için biz de takım olarak, yönetim olarak gerekeni yapacağız. Samsunspor olarak güzel maçlar izleteceğimizi düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Umarım finali oynarız. Samsunspor tarihinde ikinci defa final oynamak ve kupayı ilk defa kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE KUPASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Yüksel Yıldırım sözlerini şöyle tamamladı: "İkisi birden diyeyim. Çünkü Avrupa'da hedefimiz çeyrek finale gitmekti. Şu an son 16'dayız. Yarın önemli bir maçımız var. Kazanmak istiyoruz ve Madrid'e avantajlı gitmek istiyoruz. Bunu yapabilirsek Samsunspor tarihine geçeceğiz. Avrupa'nın devamlılığını getirmek için de Türkiye Kupası bizim için çok önemli. Kupaların ikisini birden istiyorum"

Kaynak: DHA

